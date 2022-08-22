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Kıbrıslı Türk bisikletçiler Emre Kaplan ve Kerem Pekmez'den gururlandıran başarı...

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Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı'na katılan Kıbrıslı Türk bisikletçilerimiz Emre Kaplan ve Kerem Pekmez aldıkları derecelerle gururlandırdı.
Kıbrıslı Türk bisikletçiler Emre Kaplan ve Kerem Pekmez'den gururlandıran başarı...

Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, bin 200 sporcunun katılımıyla dün Ankara'da yapıldı. Kıbrıslı Türk bisikletçilerimiz Emre Kaplan ve Kerem Pekmez düzenlenen yarışlarda birincilik ve ikincilik elde etti.

Kıbrıslı Türk biskletçilerimiz Emre Kaplan, Enes Kerem Pekmez aldıkları derecelerle gururlandırdı.

Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ile Nurol Holding, Shimano Türkiye, TAV Havalimanları, Asperox ve Bisan markalarının katkılarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

BİN 200 BİSİKLETÇİ PEDAL ÇEVİRDİ

Anıttepe Spor Tesisleri'nde başlayan yarışta bin 200 bisikletçi, uzun parkurda 93, kısa parkurda 43 kilometre pedal çevirdi.

Uzun parkurda erkeklerde, Gökhan Uzuntaş birinci, Bedirhan Çağatay Şimşek ikinci, Şevket Özer üçüncü oldu.

KISA PARKURDA EMRE KAPLAN BİRİNCİ, KEREM PEKMEZ İKİNCİ OLDU

Bisiklet sporunda 2022 yılında fırtına gibi esen yıldız sporcumuz Emre Kaplan başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Düzenlenen yarışmada kısa parkurda erkeklerde Emre Kaplan birinci, Kerem Pekmez ikinci, sırada tamamladı.

 

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