  • BIST 10647.91
  • Altın 2450.255
  • Dolar 32.6226
  • Euro 34.9882
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Fenerbahçe Beko’da

» »
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes forması giyen Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi ile anlaşmaya vardı.
Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Fenerbahçe Beko’da

Koç Sarunas Jasikevicius önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Turkish Airlines EuroLeague ekibi Fenerbahçe Beko, yerli transferde ilk adımı attı.

TrendBasket kaynaklarının elde ettiği bilgiye göre Fenerbahçe Beko, son olarak Anadolu Efes forması giyen 26 yaşındaki guard Erten Gazi ile anlaştı.

NCAA kariyeri sonrası 2020 yılında rotayı Anadolu Efes’e çeviren Erten, geride bıraktığımız sezonda Efes formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 8.3 sayı ve 1.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk finalist Gençler Birliği27 Haziran 2024 Perşembe 09:00
  • Basketbol Erkekler Ligi’nde Play-Off zamanı23 Haziran 2024 Pazar 13:35
  • Basketbol Kadınlarda final zamanı20 Haziran 2024 Perşembe 08:57
  • Basketbol U18 erkekler ligi 26 Haziran’da başlıyor19 Haziran 2024 Çarşamba 13:53
  • KOOP Çekildikten sonra... Basketbolda 8-10 takımlı Büyük Erkekler Ligine doğru...19 Haziran 2024 Çarşamba 09:36
  • Basketbol'da ADA Spor'dan Sonra Akdeniz Spor Birliği de Büyük Erkekler Ligine girecek18 Haziran 2024 Salı 12:33
  • İskele Dr. Küçük Spor Salonu Basketbol Finallerine  hazırlanıyor17 Haziran 2024 Pazartesi 14:38
  • Girne'de Akdeniz Spor Birliği de Basketbol Büyük Erkekler Ligine girecek17 Haziran 2024 Pazartesi 14:13
  • Basketbol Federasyonu'ndan KOOP'un üyeliğin silinmesi açıklaması..16 Haziran 2024 Pazar 15:04
  • Levent kızlarına “Türkiye Milli Takım” kampına davet15 Haziran 2024 Cumartesi 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti