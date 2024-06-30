Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Fenerbahçe Beko’da

Koç Sarunas Jasikevicius önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Turkish Airlines EuroLeague ekibi Fenerbahçe Beko, yerli transferde ilk adımı attı.
TrendBasket kaynaklarının elde ettiği bilgiye göre Fenerbahçe Beko, son olarak Anadolu Efes forması giyen 26 yaşındaki guard Erten Gazi ile anlaştı.
NCAA kariyeri sonrası 2020 yılında rotayı Anadolu Efes’e çeviren Erten, geride bıraktığımız sezonda Efes formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 8.3 sayı ve 1.6 ribaund ortalamaları yakaladı.
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