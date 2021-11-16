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Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na davet edildi

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Basketbol hayatını Türkiye’de ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes’te sürdüren Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na davet edildi.
Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na davet edildi

Basketbol hayatını Türkiye’de ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes’te sürdüren Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na davet edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi sitesinde yer alan haberde Türkiye’nin FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda karşılaşacağı Belarus ve Büyük Britanya maçlarının 17 kişilik kadrosu açıkladı. Kıbrıslı Türk Erten Gazi de 17 kişilik kadroda yer aldı.

Erten’li Türkiye, 22 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da toplanacak ve 25 Kasım Perşembe günü ülkemiz saatiyle 18.30’da Belarus ile karşılaşacak. Gruptaki ikinci maç ise 28 Kasım Pazar günü İstanbul’da Büyük Britanya ile oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma ülkemiz saatiyle 19.00’da başlayacak.

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