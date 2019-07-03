Kıbrıslı Türk ilk Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek Strazburg’da görevine başladı

Dokuzuncu dönem Avrupa Parlamentosu’nda ilk kez bir Kıbrıslı Türk var

Avrupa Birliği üyesi diğer 27 ülke ile birlikte Kıbrıs’ta da Avrupa Parlamentosu seçimleri 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Kıbrıs’ı temsil etmek üzere Avrupa Parlamentosu’na seçilen 6 üyeden biri olarak, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların oyları ile seçilen Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’ndaki görevine resmen başladı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri üye ülkelerde dokuzuncu kez, 2004’de üye olan Kıbrıs’ta ise dördüncü kez gerçekleşti. %61’i yeni üyelerden oluşan dokuzuncu dönem Avrupa Parlamentosu’nda artık bir Kıbrıslı Türk de var.

"Başka bir Avrupa mümkün"

2 Temmuz Salı sabahı Genel Kurul ile çalışmalarına başlayan 751 Avrupa Parlamentosu Üyesi, temsil ettikleri siyasi görüşler doğrultusunda 7 farklı siyasi gruba katıldılar. Niyazi Kızılyürek, insan hakları, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitliğini dayalı, iklim değişikliği ile mücadeleyi öne çıkaran ‘Başka bir Avrupa’nın mümkün’ olduğunu savunan Avrupa Birleşik Sol-Nordik Yeşil Sol (GUE/NGL) grubunda yerini aldı.

"İnsan Hakları, Demokrasi ve Sosyal Adalet"

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Avrupa Birliği Konseyi’nin mutabık kaldığı üç Avrupa Birliği üst düzey yöneticisi için oy kullanacak ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nı seçecek. Niyazi Kızılyürek Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, Avrupa Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın seçilmesi yönünde oy kullanırken Avrupa’da ve Kıbrıs’ta demokrasiyi, barışı, insan haklarını ve sosyal adaleti ileriye taşıyacak politikaları olan adaylara destek verecek.

Türkçe’nin Avrupa Birliği dilleri arasına girmesi konusunda da çalışmalar yapacak olan Niyazi Kızılyürek 5 yıllık görev süresince Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yakınlaşması, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’ne, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere yakınlaşması ve Federal Kıbrıs’a ulaşma yönünde Avrupa Parlamento’sunda yeni şeyler söyleyecek.