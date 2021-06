KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek Kıbrıslı Türk ilk kadın Opera Sanatçısı Cemaliye Kıyıcı’yı anma konseri, 4 Haziran 2021 Cuma, saat 20.00’de, Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Kısmi seyirci katılımıyla ve yerel televizyon kanallarından canlı yayınlanacak konser Soprano, Opera-Şan Sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Laden İnce solistliğinde ve piyanoda Konser Piyanisti Uzman Öğretim Görevlisi Atakan Sarı ile çelloda KKTC CSO Viyolonsel Sanatçısı Püren Eda Gözer’in eşliğinde sahne alacak.

Konser için, 0392 2292495 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde rezervasyon yapılabilir.

KONSER REPERTUVARI:

Ave Maria, Op. 52, No. 6, Schubert

Il fervido desiderio, Tre Ariette no.1, Bellini

“O luce di quest’anima”, Linda di Chamonix, Linda’nın Aryası, Donizetti

Kayıt 1: Cemaliye Kıyıcı, “Stride la vampa” Il Trovatore, Verdi

Somewhere over the rainbow, Oz Büyücüsü Müzikali, Harold Arlen

Les Filles de Cadix, Delibes

Kayıt 2: Cemaliye Kıyıcı, “Weep oh mine eyes”, Yunus Emre Oratoryosu, Adnan Saygun

“Hicran derdi, felek verdi” Gülçehre’nin Aryası Arşın Mal Alan, Üzeyir Hacıbeyov

Al Yemeni Mor Yemeni, Kamran Aziz, Düzenleme: Mehmet Atun

Bülbülüm, Nevit Kodallı

Zeytinden Aşı mısın, Erdinç Gündüz & Raif Denktaş, Düzenleme: Atakan Sarı

CEMALİYE KIYICI

1940 yılında Mağusa’da Cemaliye İrfan olarak dünyaya geldi. Daha sonraları soyadı kanunu ile ailesi Peksoylu soyadını aldı. Kendisinin soyadı ise evlendikten sonra Kıyıcı oldu.

Mağusa Namık Kemal Lisesi’nde Cemaliye Hanım’ın müziğe olan yeteneği fark edilir ve mutlaka sesinin eğitilmesi gerektiği söylenir. İkinci Dünya Savaşı’nın olduğu sıralarda Kıbrıs Türk-Rum çatışmalarının ortasında olduğu bir dönemdeydi. Kıyıcı, Kıbrıs’tan ayrılıp profesyonel konservatuvar eğitimi almak üzere böyle bir dönemde büyük zorluklar içinde Kıbrıs'tan ayrılıp Türkiye’ye gitti.

1955 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Opera-Şan Bölümü’nde konservatuvar eğitimine başlar. Konservatuvar yıllarındaki başarılarından sonra 1960’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde Solist Sanatçı Mezzosoprano olarak göreve başlar ve böylece profesyonel sanat yaşamına adımını atmış olur. Pek çok zorlu başrolleri büyük başarılarla seslendirir.

Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Polonya, Mısır, Yugoslavya, Avusturya, Azerbeycan ve İtalya’da çeşitli opera ve oratoryoları başarı ile söyledi. İki kez Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’ne yer alan sanatçı ayrıca 1996’da da 3. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinde solist Mezzosoprano olarak görev yaptı.

Cemaliye Kıyıcı, 3 Haziran 2016 yılında hayatını kaybetti.