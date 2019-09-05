Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot Merve Özkıran: Kadınlar, erkeklere göre daha iyi uçuyor

Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot Merve Özkıran, Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından ve dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu olan Sabiha Gökçen’i örnek göstererek kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını söyledi.

Pilotluk konusunda başarı için kadınların önünde hiçbir engel olmadığına dikkat çeken Özkıran, hem kendisine hem de Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki eğitmenlerine göre kadınların erkeklerden daha iyi uçuş yapabildiklerini belirtti.

“ÜLKEME DÖNÜP HAVACILIĞI GELİŞTİRMEK İSTİYORUM”… Merve Özkıran, mezun olduktan sonra KKTC’ye dönüp havacılıkla ilgili geliştirmek istediği hususlar olduğunu belirterek fırsat verilirse eğitim uçuşları da yapmak istediğini kaydetti. Devletin havacılık sektörünü teşvik etmesi gerektiğine dikkat çeken Özkıran, “Eğer bu teşvikler hayata geçerse ülkeme dönüp havacılığı geliştirmek adına bir şeyler yapabilirim. Olmazsa ülkeme geri dönemem. Emekli olduktan sonra ancak ülkeme dönerim” dedi.

“UÇMAK ZAMANLA TUTKUYA DÖNÜŞTÜ”…2015 yılında Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki eğitime başlayan Özkıran, “Her geçen yıl motivasyonum daha da arttı. Uçmak zamanla tutkuya dönüştü. Şimdi tatil için 1 aylığına Kıbrıs’tayım. Bir aydır uçmuyorum ve bu nedenle kendimde derin bir eksiklik hissetmeye başladım. Kendi kendime ‘artık gidip uçmam lazım’ diyorum” dedi.

Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot Merve Özkıran, Türkiye’nin ilk kadın pilotlarından ve dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu olan Sabiha Gökçen’i örnek göstererek kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını söyledi.

Pilotluk konusunda başarı için kadınların önünde hiçbir engel olmadığına dikkat çeken Özkıran, hem kendisine hem de Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki eğitmenlerine göre kadınların erkeklerden daha iyi uçuş yapabildiklerini belirtti.

En çok üzüldüğü konunun KKTC’de havacılığın sıfır denecek boyutta olması olduğuna değinen Özkıran, Geçitkale Havalimanı’nda Gayraskop diye adlandırılan uçakla az da olsa eğitim verildiğini dile getirdi.

Öğretmeninin tavsiyesiyle pilot oldu

Gazetemiz NORTH CYPRUS UK’e konuşan Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot Merve Özkıran, 22 Aralık 1996 tarihinde Gazimağusa’da dünyaya geldiğini, aslen Erenköylü olduğunu, ailesinin de eski Erenköy göçmeni olduğunu söyledi.

İlk ve orta eğitimini Erenköy’de yaptıktan sonra lise eğitimini de Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladığını kaydeden Özkıran, lise eğitiminden sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde pilotaj eğitimine başladığını bildirdi.

Lise son sınıfta psikoloji öğretmeninin tavsiyesi ile pilotaj eğitimi almaya karar verdiğini anlatan Özkıran, “Aslında hep aklımda tıp, diş hekimliği gibi bölümler vardı. Ancak öğretmenimin tavsiyesiyle pilot olmayı tercih ettim” dedi. Pilot olmak istediğini ve üniversite tercihini bu yönde yapacağını önce ailesine söylediğini ifade eden Özkıran, bu kararı nedeniyle çevresindeki insanların önce kendisiyle dalga geçtiklerini dile getirdi.

“Ailem, pilot olacağımı duyunca şok oldu”

Merve Özkıran, ÖSS sınavının ardından ilk tercihi olan pilotajı kazandığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Babam ve annem bunu duyunca önce şok oldu. Hatta babam göndermek istemedi. Kıbrıs’taki üniversitelerde diş hekimliği ve eczacılık kazanmıştım. Kıbrıs’taki üniversiteleri tercih etmem için üzerimde baskı kurdu ancak bu baskı uzun sürmedi ve ailemde pilotaj eğitimi almamı kabullendi.

2015 yılında Ankara’da Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki eğitimime başladım. Eğitmenlerimiz çok motive edici oldukları için bu süreci de başarıyla tamamladım. Her geçen yıl motivasyonum daha da arttı. Uçmak zamanla tutkuya dönüştü. Şimdi tatil için 1 aylığına Kıbrıs’tayım. Bir aydır uçmuyorum ve bu nedenle kendimde derin bir eksiklik hissetmeye başladım. Kendi kendime ‘artık gidip uçmam lazım’ diyorum.

“Önce yolcu taşımak, sonra da akrobasi pilotu olmak”

Önce Hususi Pilot Lisansı sürecim başladı. Bu para karşılığı olmadan yolcularla birlikte uçabilmeyi içeren bir lisanstır. Bu lisans için gerekli eğitim sürecini tamamladım. Sırada alacağım lisans ise Hava Ticari Pilot Lisansıdır. Bu lisans süreci de kendi içerisinde ayar ve çift motorlu uçuş olarak ayrılır. Çift motor eğitiminden sonra da çizeceğim güzergâha göre artık iş hayatına başlayacağım.

Ben havayollarında çalışmak istiyorum. Yolcu taşımak istiyorum. Kargo da olabilir. İlerleyen zamanlarda da akrobasi pilotluğu yapmayı hedefliyorum. Pilotlukla ilgili eğitim aldığım için çevremdeki arkadaşlarım meslekle ilgili çok soru soruyor. Değişik değişik sorular geliyor. Garip garip şakalar yapan oluyor.

Mesleğim bir kadına göre sıra dışı olarak görülüyor. Ama benim hayatım hiç sıra dışı değil. Çok cana yakın biriyim. Beni çok hostes miyim diye çok sorguladılar. Cesaretli bir insanım. Çocukluktan beri cesaretliydim. Hiç karanlıktan korkmadım. Tabiri caizse erkek gibiydim”.

“Uçacağımı öğrendiğimde heyecandan uyuyamadım”

İlk uçağa bindiği tarihin 1 Nisan 2017 olduğunu anlatan Özkıran, “ Şaka gibi bir gündü. 1 gün önce arayıp sana uçuş yazıyoruz dediler. O günü tüm pilotaj öğrencileri heyecanla bekler. İlk ben arandım. Kabul ettim ama o gece heyecandan hiç uyuyamadım” diye konuştu.

“Uçağa bindim. Eğitmen ismimi sordu. Ben heyecandan soy ismimi söyledim. Önce ‘kesinlikle ben bu uçağı kullanamayacağım’ dedim. O kadar çok düğme vardı ki ‘ben nereye basacağım’ diye düşündüm” şeklinde konuşan Kıbrıslı Türk ilk kadın pilot Özkıran, eğitmeni Bora Karaoğlu’nun kendisinin hayatını değiştiren insan olduğunu dile getirdi.

Çok çalıştığını ifade eden Özkıran, ilk uçuşunu heyecan ve başarıyla tamamladığını aktardı.

Asla unutmayacağı diğer anısının ise ilk yalnız uçuş deneyimi olduğunu anlatan Özkıran, ilk uçuş deneyiminde hissettiklerini şu şekilde anlattı:

“Bunu ilk duyunca önce 5 dakika düşünme süresi istedim. Ben düşünmeden eğitmenimiz kuleye bağlanıp beni yalnız uçuşa göndereceğini söyledi. Çok heyecanlıydım. Pistin başına geçtim. Kuleye bağlandım. Uçuşa hazır olduğumu kuleye ilettim. Kuleden izin aldım. İlk çıkışımı yaptım. Tırmanıştan düz uçuşa geçtiğimde ‘aman tanrım. Yalnız başıma uçuyorum’ dedim. Çok heyecanlıydım. Sonra başarılı bir şekilde uçuşumu tamamladım”.

Zeki Ziya’ya ve arkadaşlarına teşekkür

En çok üzüldüğü konunun KKTC’de havacılığın sıfır denecek boyutta olması olduğuna vurgu yapan Merve Özkıran, Geçitkale Havalimanı’nda Gayraskop diye adlandırılan uçakla az da olsa eğitim verildiğini dile getirdi.

Bu çalışmaya emek verenleri başta Zeki Ziya olmak üzere takdir ettiğini söyleyen Özkıran, “Çünkü KKTC’de havacılık namına yapılan tek şey bu iştir” dedi.

Özkıran, mezun olduktan sonra KKTC’ye dönüp havacılıkla ilgili geliştirmek istediği hususlar olduğunun altını çizdi ve fırsat verilirse eğitim uçuşları da yapmak istediğini kaydetti.

Devletin havacılık sektörünü teşvik etmesi gerektiğine dikkat çeken Özkıran, “Eğer bu teşvikler hayata geçerse ülkeme dönüp havacılığı geliştirmek adına bir şeyler yapabilirim. Olmazsa ülkeme geri dönemem. Emekli olduktan sonra ancak ülkeme dönerim” diye konuştu.

Kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığına dikkat çeken Özkıran, Sabiha Gökçen’i örnek gösterdi ve bunun da kadınların önünde hiçbir engel olmadığını gösterdiğini söyledi. Özkıran, hem kendisine hem de eğitmenlerine göre kadınların erkeklerden daha iyi uçuş yapabildiklerini sözlerine ekledi.

Ahmet İLKTAÇ - NORTH CYPRUS UK