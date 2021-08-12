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Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı:Asya bebeğin en temel YAŞAM HAKKI olan SAĞLIK HAKKIna kavuşması KKTC Devletinin yükümlülüğüdür!

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Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı:Asya bebeğin en temel YAŞAM HAKKI olan SAĞLIK HAKKIna kavuşması KKTC Devletinin yükümlülüğüdür!
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı:Asya bebeğin en temel YAŞAM HAKKI olan SAĞLIK HAKKIna kavuşması KKTC Devletinin yükümlülüğüdür!

İşte açıklama;

Sağlık hakkı en temel insan haklarından bir tanesidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (Madde 25) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin 12. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere uluslararası belgelere taraf devletler hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolünde ve hastalık halinde her türlü bakımın sağlanmasında gerekli şartların yaratılmasından sorumludurlar.  Bu sorumluluk aynı zamanda devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğüdür.

 

Tüm insan hakkı sözleşmeleri sağlık hakkını veya tıbbi bakım hakkını gerek sözleşme içinde düzenlemiş gerekse denetim organlarının verdiği kararlarla kapsamı içine almıştır. Tüm devletler gibi KKTC devleti de bu sözleşmelere atıfta bulunarak sağlık hakkını korumayı taahhüt eder. Sağlık hakkı ve tedaviler erişilebilir olmalıdır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı hem ekonomik hem de sosyal bir haktır. Devlet de hem Anayasa hem de iç hukukun parçası yaptığı uluslararası sözleşmeler doğrultusunda herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli koşulları yerine getirmekle ve kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

Son günlerde ülkemizin gündeminde olan Asya bebeğin tedavi ihtiyacını tüm vatandaşlar gibi biz de takip etmekteyiz. Ülke olarak Asya bebeğe yardım eli uzatmaya ve ailesinin yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak bu sürecin ivedilikle tamamlanması ve Asya bebeğin bir an önce sağlık hakkına kavuşması elzemdir. Asya bebeğin tedavisi için ihtiyaç duyulan ilacın alınması ve gerekli olan DNA tedavisinin yapılması yukarıda belirtildiği üzere devletin yükümlülüğündedir ve sadece halkın yardımlarına bırakılmamalıdır. 

 

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı olarak KKTC devletini sorumluluğunu üstlenmeye ve Asya bebeğin en temel yaşam hakkı olan sağlık hakkına ulaşabilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz.

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