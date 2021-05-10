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Kıbrıslı Türk Kağıt Sanatçıları ‘Postal Sanatçı Kitapları Proje Sergisi’nde

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Uluslararası Kağıt Sanatçıları ve Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nden sanatçılar; İnci Kansu, İsmet Tatar ve Mandana Mehrnia’nın çalışmaları, ‘Postal Sanatçı Kitapları Proje Sergisi’nde yer alacak.
Kıbrıslı Türk Kağıt Sanatçıları ‘Postal Sanatçı Kitapları Proje Sergisi’nde

Uluslararası Kağıt Sanatçıları ve Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nden sanatçılar; İnci Kansu, İsmet Tatar ve Mandana Mehrnia’nın çalışmaları, ‘Postal Sanatçı Kitapları Proje Sergisi’nde yer alacak.

Sergi, 36 ülkeden, 72 sanatçının 2020-2021 Yılları Covid-19 Pandemi döneminde yaptığı çalışmalarla oluşturuldu.

Projenin amacının, “dünyanın dört bir yanındaki sanatçılara  bu zor durumda “Sanatçı Kitapları” alışverişi yoluyla deneyim alışverişinde bulunma fırsatı yaratmak” olarak açıklandı.

Her sanatçıya, farklı bir ülkeden bir ortak atandı ve çiftler, ürettikleri kitapları birbirlerine postalayarak işbirliği ile tamamlayarak birbirlerine gönderdi. Böylece oluşan ortak kitaplar, sergi için Brezilya’ya postalandı. Pandemi koşullarında sanatçıların gidemediği yerlere kitaplar gitmiş oldu ve “Sanatçı Kitapları koleksiyonu” oluştu.

Brazilya’da Sao Paulo-Andrade Galeri’ deki sergi, Uluslararsı Sanatçı Kitapları Kütüphanesi’nin koleksiyonun bir parçası olacak.

IAPMA sergi kordinatörü Angela Barbour, projenin yaratıcısı ve serginin küratörü olarak görev aldı.

Fiziki ve online olarak 15 Mayıs 2021’de açılacak ve 15 Temmuz’a kadar devam edek sergi, www.artistbooklibrary.art adresinden ziyaret edilebilecek.

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