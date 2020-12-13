  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Kıbrıslı Türk karikatürcülerin Uluslararası başarıları devam ediyor

» »
Kıbrıslı Türk karikatür sanatçıları, Dünya’nın değişik ülkelerinde ve ülkemizde düzenlenen uluslararası karikatür yarışmalarında çeşitli ödüller kazandılar.
Kıbrıslı Türk karikatürcülerin Uluslararası başarıları devam ediyor

Kıbrıslı Türk karikatür sanatçıları, Dünya’nın değişik ülkelerinde ve ülkemizde düzenlenen uluslararası karikatür yarışmalarında çeşitli ödüller kazandılar. Cemal Tunceri, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak, Dolgun Dalgıçoğlu, Arif Albayrak ve Mustafa Tozakı isimli çizerlerimizin kazandığı ödüller şöyle:

 

         Arnavutluk’un Pogadec şehrinde bu yıl ilk kez düzenlenen, 50 ülkeden 87 çizerin 94 eser ile katıldığı, “Balkan Gülümsemesi” konulu, 1. Niko Nikolla Karikatür Bienali’nde Cemal Tunceri’nin bir eseri “Özel Ödül” kazandı. Cemal Tunceri’nin bir eseri ayrıca, Türkiye’nin Bursa şehrinde düzenlenen, 51 ülkeden 362 çizerin 932 eser ile katıldığı, “Değişim Özünde” konulu, 7. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda “Finalist” oldu.

 

         Güney Kore’nin Seul şehrinde düzenlenen, 45 ülkeden 497 çizerin 1.769 eser ile katıldığı, 9. Uluslararası Sejong Karikatür Yarışması’nda Hüseyin Çakmak’ın bir eseri, “Özgürlük – Eşitlik” konulu bölümde, “İkincilik Ödülü – Gümüş Ödül” kazandı. Aynı yarışmada Musa Kayra’nın bir eseri, “Serbest” konulu bölümde, “En İyi Karikatür Ödülü” kazandı.

 

         Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenen, 71 ülkeden 340 çizerin 1.146 eser ile katıldığı, “Kültüre İnanmak” konulu, 17. Uluslararası Komik – Karikatür Festivali’nde Musa Kayra’nın bir eseri “Onur Mansiyonu Ödülü” kazandı.

 

         Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin Girne’de geleneksel olarak düzenlediği, 62 ülkeden 289 çizerin 887 eser ile katıldığı, “Zeytin” ve “Serbest” konulu, 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Mustafa Tozakı’nın bir eseri, “Serbest” konulu bölümde, “Altın Zeytin – Birincilik Ödülü” kazanırken, diğer bir eseri ise “Zeytin” konulu bölümde “Finalist Ödülü” kazandı. Aynı yarışmanın “Serbest” konulu bölümünde ise, Arif Albayrak ile Dolgun Dalgıçoğlu isimli çizerlerimiz “Finalist Ödülü” kazandılar.

 

         Belçika’nın Boechout şehrinde düzenlenen, 54 ülkeden 268 çizerin 1.030 eser ile katıldığı, “Net Çizgi” konulu, 15. Uluslararası George Van Raemdonck Karikatür Yarışması’nda Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Dördüncülük Ödülü” kazandı.

 

         İran’ın Shiraz şehrinde bu yıl ilk kez düzenlenen, 25 ülkeden 72 çizerin 328 eser ile katıldığı, “Barış ve Sağlık” konulu, 1. Uluslararası Shiraz Karikatür Festivali’nde Hüseyin Çakmak ile Cemal Tunceri’nin birer eseri “Finalist Ödülü” kazandı.

 

         Kıbrıslı Türk karikatürcülerin ödül kazanan eserleri etkinlikler sonrasında düzenlenen sergilerde ve yayınlanan karikatür albümlerinde yer almıştır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de ekmek fırınında yangın13 Aralık 2020 Pazar 10:33
  • Kayıp Şahıs Erbay RAMAN Bulundu12 Aralık 2020 Cumartesi 21:54
  • Emirzade kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti12 Aralık 2020 Cumartesi 18:01
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti ağaca çarptı12 Aralık 2020 Cumartesi 17:45
  • Başbakan Saner'den Girne Turizm Limanı'nda inceleme12 Aralık 2020 Cumartesi 16:51
  • Eczanelerden para tahsil etti!12 Aralık 2020 Cumartesi 15:08
  • Din İşleri Başkanı Atalay'dan Selimiye Camii’nin Restorasyon Nedeniyle İbadete Kapatılması Hakkındaki Açıklama12 Aralık 2020 Cumartesi 14:48
  • En Çok Yağışı Alsancak Aldı12 Aralık 2020 Cumartesi 14:48
  • Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programına Katılım Süresi Uzatıldı12 Aralık 2020 Cumartesi 14:47
  • Tatar:Yeni kurulan hükümetle birlikte egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet politikasını savunacağız12 Aralık 2020 Cumartesi 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti