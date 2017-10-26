Kıbrıslı Türk karikatürist Çakmak'ın eseri Karikatür Ustası Ödülü'ne aday gösterildi

Bulgaristan’daki Plovdiv’de düzenlenen 9. Uluslararası “Plovdiv” Karikatür Bienali’nde Kıbrıslı Türk karikatürist Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Karikatür Ustası Ödülü”ne aday gösterildi

Bulgaristan’daki Plovdiv Belediyesi, Plovdiv Bölgesel Etnografya Müzesi, Plovdiv Tarım ve Kırsal Kalkınma Üniversitesi ve Plovdiv Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Zenginlik ve Hayırseverlik” konulu 9. Uluslararası “Plovdiv” Karikatür Bienali’nde, ülkemiz çizerlerinden Hüseyin Çakmak’ın bir eseri, Dünya’nın değişik ülkelerinden 14 çizerin eseri ile birlikte “Karikatür Ustası Ödülü”ne aday gösterildi.

Dimitar Dimitrov (UARD Rektörü, Prof. Dr. ve Karikatürcü), Angel Yankov (Bölgesel Etnografya Müzesi Yöneticisi, Doç. Prof. Dr.), Georgi Trifinov (Sanatçı, Doç. Prof. Dr.), Tsocho Peev (Karikatür Sanatçısı) Dobrinka Parusheva (Etnolog, Doç. Prof. Dr.) ve Stefana Mincheva’dan (Bölgesel Etnografya Müzesi Müdürü) oluşan bienal seçici kurul üyeleri, 36 ülkeden 97 çizerin 260 eserini değerlendirerek, 9. Uluslararası “Plovdiv” Karikatür Bienali’nde “Karikatür Ustası Ödülleri” ile (5 çizer) “Karikatür Ustası Ödülü Adayları”nı (14 çizer) şu şekilde belirlediler:

Karikatür Ustası Ödülleri (Bronz Kalem): Valery Doroshenko (Ukrayna), Jaksa Vlahovic (Sırbistan), Aurel Stefan Alexandrescu (Romanya), Sergey Semendyaev (Ukrayna), Nikolay Georgiev (Bulgaristan).

Poldiv Üniversitesi Rektörü Özel Ödülü (Diploma): Chiorean Cornel Marin (Romanya).

Karikatür Ustası Ödülü Adayları (Diploma): Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Miroslav Bozhkov (Bulgaristan), Veselin Zidarov (Bulgaristan) Valeriu Kurtu (Almanya), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs), Miro Georgievski (Makedonya) Willam Lockett (ABD), Temur Kozaev (Rusya), Vojislav Milic (Sırbistan) Jegoslav Vlahovic (Sırbistan) Erdoğan Başol (Türkiye), Kaan Saatçi (Türkiye) Nikola Listes (Hırvatistan) Makhmudov Eshonkulov (Özbekistan).

Karikatür Ustası Ödülü kazanan çizerler ile birlikte ödüle aday gösterilen çizerlerin eserleri Plovdiv Bölgesel Etnografya Müzesi’nde sergilendikten sonra “Karikatür Ustaları 2017” albümünde yayınlanmıştır.

Çakmak'ın “Karikatür Ustası Ödülü”ne aday gösterilen çizimi