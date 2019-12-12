Kıbrıslı Türk müzisyenden Türkiye’de jazz albümü

emeğin ürünü olan, Osmanlı sarayı musikisinin yeni bir müziğe evrilmesi felsefesine dayanan, doğaçlama müzik geleneğinden köken alan albüm, Nu-Jazz esintileri ile makamsal müziği birleştiriyor.



Soyer’in amacının Osmanlı Sultan bestecilerin hazine dairesinde saklı elmas güzelliğindeki melodilerini dünyaya daha farklı bir perspektiften göstermek olduğu belirtildi.

Albümün biri orijinal Levent Soyer bestesi olmak üzere toplam 6 eser içerdiği belirtildi. Albümde Kemençe Atakan Sarı, Viyolonsel Gürhan Nuray ve Davullar Hasan Özgür Tuna tarafından icra edilirken Piyano, Bas, Synthesizer, Tabla-Perküsyonlar ve Vokaller dahil diğer enstrümanlar Levent Soyer tarafından icra ediliyor.