Kıbrıslı Türk Ömer Ege Ziyaettin, Türkiye Basketbol U16 kadrosunda!

Türkiye’de 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını noktaladı. 9-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çalışmalarını tamamlayan milliler, Heraklion kentine doğru yola çıktı. Organizasyonda A Grubu’nda yer alan 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Letonya, Finlandiya ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva öncesi, 16 Yaş Altı Erkek Milli Takım Menajeri Alper Okumuş, 16 Yaş Altı Erkek Milli Takım Başantrenörü Alper Koç ve 16 Yaş Altı Erkek Milli Takım Kaptanı Ömer Ege Ziyaettin’in görüşleri şu şekilde:

Alper Okumuş (16 Yaş Altı Erkek Milli Takım Menajeri)

“Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında, saha içi ve saha dışı birçok kazanım elde ettiğimiz uzun bir kamp sürecini; takım olgusunu her geçen gün güçlendirerek hep birlikte nihayetlendirmiş bulunmaktayız.

Teknik kadro ve sporcularımızın turnuva boyunca ortak duygu ve heyecanı paylaşması kadar; sonuç alacağımız noktada hep bir arada kalmamız ve takım halinde hareket etmemiz, istediklerimizi sahaya yansıtmamız acısından kilit rol oynayacaktır. Adım adım ilerleyerek, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, başarılı bir turnuva geçireceğimize inanıyorum.”

Alper Koç (16 Yaş Altı Erkek Milli Takım Başantrenörü)

“Turnuvaya iyi hazırlandık. Çocuklar kamp boyunca iyi çalıştılar. Şimdi performans zamanı. Kalbi milli takımımız için heyecanla çarpan herkesin desteğini, içimizde hissederek oraya gidiyoruz. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini yaparak, gurur duyacağımız ve mutlu olacağımız sonuçlarla dönmek istiyoruz.”

Ömer Ege Ziyaettin (16 Yaş Altı Erkek Milli Takım Kaptanı)

“16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli. Takım olarak, elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tam. Yazın çok uzun ve detaylı bir hazırlık süreci geçirdik. Güzel arkadaşlıklar kurduk ve takım olma yolunda sahada birbirimizi iyi tanıdığımız bir noktaya geldik.

Turnuva boyunca, her maçta son topa kadar savaşacağız ve madalya kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu turnuvadan madalyayla ülkemize döneceğiz. Ben de üstüme düşeni yaparak, takımım ve ülkem için bütün gücüm ve enerjimle mücadele edeceğim.”

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

16 Yaş Altı Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:

9 Ağustos Cuma

21.00 Türkiye – Letonya

10 Ağustos Cumartesi

21.00 Türkiye – Finlandiya

11 Ağustos Pazar

16.00 Türkiye – İspanya

Ay-yıldızlıların 12 kişilik kadrosu şu şekilde:

Ahmet Arda Ene

Ahmet Kerim Andıç

Anıl Alyanak

Demir Öztürk

Erdinç Alex Koyun

Erkin Kaş

Kerem Çorumlular

Mikail Atakan

Mustafa Soykan Bağadır

Ömer Ege Ziyaettin

Ömer Kutluay

Rüzgar Fenemen