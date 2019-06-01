Kıbrıslı Türk politikacılar, Kızılyürek’in AP seçimlerini kazanmasını değerlendirdi

: Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazanan Niyazi Kızılyürek hakkındaki görüşler Rum basınında yer alamaya devam ederken, “Haravgi” gazetesi üç Kıbrıslı Türk siyasinin bu konudaki görüşlerini içeren bir habere yer verdi.

Gazete, Sol Hareket adına Abdullah Korkmazhan, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve DP Başkanı Serdar Denktaş’ın, Niyazi Kızılyürek’inAKEL’den aday olması ve seçilmesi konusundaki görüşlerini yansıttı.

Korkmazhan, özetle, Kızılyürek’in seçilmesinin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortaklaşa hareket edemeyeceği gibi birçok tezi çürüttüğünü belirtti.

Murat Kanatlı da açıklamasında, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ortak seçim dönemi propagandası yapmalarının önemine dikkat çekerken, Kızılyürek’in Kıbrıslı Türkler için psikolojik rahatlamadan öteye geçmeyeceğini ifade etti.

Serdar Denktaş ise, Kızılyürek veya herhangi bir Kıbrıslı Türk’ün AKEL aday listesine girmesinde geç kalındığını belirtti. Denktaş, Kızılyürek’in adaylığının AKEL’in öngördüğü Kıbrıs sorununun çözüm şekli hakkında bazı fikirler verdiğini, bu çözümün etnik sınırların ve ayrımların olmamasını içerebileceğini ifade etti.