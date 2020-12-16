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Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İbrahim Benter,  koronavirüs ilacının bulunduğunu açıkladı

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Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İbrahim Benter,  koronavirüs ilacının bulunduğunu açıkladı.
Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İbrahim Benter,  koronavirüs ilacının bulunduğunu açıkladı

Kıbrıslı Türk Prof. Dr. İbrahim Benter,  koronavirüs ilacının bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıs Türk Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu.

Prof. Dr. Benter, "Koronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi.

İşte Kıbrıslı Türk profesör Benter’in açıklamaları:

* Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak.

* Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz.

* Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç.

* Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şuan da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum.

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