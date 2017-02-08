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Kıbrıslı Türk Ressam Nurtane Karagil’in resmine tepkiler

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Kıbrıslı Türk Ressam Nurtane Karagil’in resmine tepkiler
Baf’ın 2017 Avrupa Kültür Başkenti olması etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk ressam Nurtane Karagil’in bir galeride sergilenen resmine yönelik tepkilerin sürdüğü belirtild

Baf’ın 2017 Avrupa Kültür Başkenti olması etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk ressam Nurtane Karagil’in bir galeride sergilenen resmine yönelik tepkilerin sürdüğü belirtildi.

Politis gazetesi Baf’taki “Palia İlektriki” galerisinde yer alan “Planites” (gezegenler) sergisinde yer alan Kıbrıs Türk ressam Nurtane Karagil’in “The Dawn and the Sunset Issue (2017)” isimli çalışmasının tepki çekmeye devam ettiğini yazdı.

Kıbrıslı Türk ressamın, Rum Başpiskoposu III.Makarios’u iki çıplak kadınla resimlediğini anımsatan gazete, tepkilerin, Makarios’un şahsına hakareti içerdiği gerekçesiyle Makarios Kültür Merkezi’nin şikayetlerinin ardından ortaya çıktığını belirtti.

Baf 2017 Yönetim Kurulu’nun konuyu ele almak için toplandığını ve bu çalışmanın, sergiden geri çekilmesi için herhangi bir nedeninin bulunmadığı kanaatine vardığını belirten gazete, serginin normal şekilde devam edeceğini yazdı.

Habere göre sergi sorumlusu Eleni Parpa, Kıbrıs Türk ressamın, travmatik tecrübeleri işlemek için  “çocuk çizgilerini” kullandığını belirtti.

Resimdeki ayrıntılara da yer veren gazete, resimde yer alan otobüslerin, 1974 sonrasında Baf’ı terk etmek zorunda kalan Kıbrıslı Türkleri temsil ettiğini, Makarios’un yanında yer alan çıplak kadınların ise Afrodit’i temsil ettiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, bazı sanatçılar ve vatandaşlar tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan yorumlarda söz konusu resme destek verildiğini ve bunun sembolik olduğunun dile getirildiğini yazdı.

Gazete, resme yönelik yoğun tepkilerin de bulunduğunu belirtti.

 

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