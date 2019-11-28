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Kıbrıslı Türk, Rum yönetimini mahkemeye verdi

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Kıbrıslı Türk, Rum yönetimini mahkemeye verdi
Kıbrıslı Türk, Rum yönetimini mahkemeye verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Genel Sağlık Sistemi Yasası’nda değişikliğe giderek, Kıbrıslı Türklerin sistemden yararlanmasının önünün tıkanması ve bu konunun Asım Ebeoğlu tarafından mahkemeye taşınması konusunda Kıbrıs Türk basınında yer alan haber, Rum gazetelerine de konu oldu.

Alithia gazetesi “Hükümet Anlıyor ve Çözümler Arıyor- GESİ Tarafından Kapsama Alınmak İstiyor” başlıklı haberinde, Rum kesimindeki Genel Sağlık Sistemiyle (GESİ) kendilerinden kesinti yapılan, fakat daimi olarak Rum kesiminde ikamet etmedikleri için bundan yararlanamayan Kıbrıslı Türklerle ilgili problemin, gerçek bir baş ağrısına dönüştüğünü yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türk Asım Ebeoğlu’nun bu sebepten ötürü konuyu Rum Yüksek Mahkemesi’ne taşıdığını ve davanın da 3 Aralık tarihinde görüleceğini yazdı. Rum hükümetinin ise konuyu anlayışla ele aldığını ve bu durumla ilgili bir formül bulunması için Rum Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki istişarelerin gelişme halinde bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Rum kesimi ve İngiliz Üslerinde çalışan Kıbrıslı Türklerin GESİ kapsamına alınmasına ilişkin problemin ise hali hazırda işverenin adres beyanında bulunmasıyla ilgili düzenlemeyle çözüldüğü de belirtildi.

Haber, Haravgi’de “Kıbrıslı Türk Genel Sağlık Sistemi Konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Dava Ediyor”, Fileleftheros ise “Kıbrıslı Türk GESİ Yatırımları Konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Dava Ediyor” başlıklarıyla yer aldı.

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