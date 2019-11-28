  • BIST 107.126
  • Altın 269,681
  • Dolar 5,7645
  • Euro 6,3435
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kıbrıslı Türk, Rum Yönetimi’ni mahkemeye verdi

» »
Kıbrıslı Türk, Rum Yönetimi’ni mahkemeye verdi
Kıbrıslı Türk, Rum Yönetimi’ni mahkemeye verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Genel Sağlık Sistemi Yasası’nda değişikliğe giderek, Kıbrıslı Türklerin sistemden yararlanmasının önünün tıkanması ve bu konunun Asım Ebeoğlu tarafından mahkemeye taşınması konusunda Kıbrıs Türk basınında yer alan haber, Rum gazetelerine de konu oldu.

Alithia gazetesi “Hükümet Anlıyor ve Çözümler Arıyor- GESİ Tarafından Kapsama Alınmak İstiyor” başlıklı haberinde, Rum kesimindeki Genel Sağlık Sistemiyle (GESİ) kendilerinden kesinti yapılan, fakat daimi olarak Rum kesiminde ikamet etmedikleri için bundan yararlanamayan Kıbrıslı Türklerle ilgili problemin, gerçek bir baş ağrısına dönüştüğünü yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türk Asım Ebeoğlu’nun bu sebepten ötürü konuyu Rum Yüksek Mahkemesi’ne taşıdığını ve davanın da 3 Aralık tarihinde görüleceğini yazdı.

Rum hükümetinin ise konuyu anlayışla ele aldığını ve bu durumla ilgili bir formül bulunması için Rum Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki istişarelerin gelişme halinde bulunduğu kaydedildi. Haberde, Rum kesimi ve İngiliz Üslerinde çalışan Kıbrıslı Türklerin GESİ kapsamına alınmasına ilişkin problemin ise hali hazırda işverenin adres beyanında bulunmasıyla ilgili düzenlemeyle çözüldüğü de belirtildi.

Haber, Haravgi’de “Kıbrıslı Türk Genel Sağlık Sistemi Konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Dava Ediyor”, Fileleftheros ise “Kıbrıslı Türk GESİ Yatırımları Konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Dava Ediyor” başlıklarıyla yer aldı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumyalı'da Virajı alamayan araç takla attı28 Kasım 2019 Perşembe 19:24
  • Trafikte kavga...Kafasına sopayla vurulan 1 kişi yaralı28 Kasım 2019 Perşembe 19:22
  • Taçoy: “Yolsuzluk yapılmasına asla izin vermeyeceğim”28 Kasım 2019 Perşembe 19:17
  • 2020 Bütçesi onaylandı28 Kasım 2019 Perşembe 19:08
  • Atakan: Jeneratör alımı konusunda hükümetin bir geri adımı yok28 Kasım 2019 Perşembe 18:45
  • Komitedeki 10 günlük bütçe maratonu tamamlandı28 Kasım 2019 Perşembe 18:42
  • Dikmen Trafo Merkezi’nde bakım ve onarım yapılacak28 Kasım 2019 Perşembe 18:36
  • Erhürman’dan hükümete; "Elektrikte sözünüzü neden tutmadınız?"28 Kasım 2019 Perşembe 18:15
  • El-Sen’den açıklama: “Özellikle halkı mağdur etmemek adına grev yasağına uyacağız”28 Kasım 2019 Perşembe 18:09
  • Oğuz ISEDAK toplantısına katıldı28 Kasım 2019 Perşembe 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti