Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ LAÜ’de anılacak

3. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali kapsamında Kıbrıslı Türk Şair ve yazar Fikret Demirağ Lefke Avrupa Üniversitesi’nde anılacak.

Program, panel ve şiir dinletisi olmak üzere iki bölümden oluşacak

29 Kasım –01 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şiir festivali kapsamında “Şiir ve Ekoloji” konulu panel LAÜ Hukuk Fakültesi Konferansa Salonu’nda, 29 Kasım 2019tarihinde 14:00-15:00 saatleri arasındadüzenlenecek. Prof. Dr. Sadettin Yıldızmoderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele, Jamie B. Rosa, Mihrican Aylanç, Nilay Özer, Mine Ömer, Bahriye Kemal ve Mehmet Kansu konuşmacı olarak katılacaklar.

Panelin ardından 15:20-17:00 saatleri arasında LAÜ Hukuk Fakültesi Konferansa Salonu’nda şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Jenan Selçuk moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Şiir dinletisine Jamie B. Rosa, Ricard Bellveser (İspanya), Nilay Özer (Türkiye), Bejan Matur (Türkiye), Lyumdmyla Diadchenko (Ukrayna), Kerstin Hensel (Almanya), Laura Garavaglia (İtalya), Marian Eikelhof (Hollanda) konuk şairler olarak katılacak. Program, Kıbrıs sanatçı ve yazarlar birliği üyesi şairlerinden şiir dinletisi, söyleşi ve şiir kitaplarının imzalanması ile son bulacak.