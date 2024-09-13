Kıbrıslı Türk sanık yakınları Limasol Kaza Mahkemesi’nde “olay çıkardı”

Kıbrıslı Türk iki kişinin, yakınlarının iki ay daha Rum Merkezi Cezaevi’nde kalmalarına hükmeden Limasol Kaza Mahkemesi’nde olay çıkardığı bildirildi.

Kıbrıslı Türk iki kişinin, yakınlarının iki ay daha Rum Merkezi Cezaevi’nde kalmalarına hükmeden Limasol Kaza Mahkemesi’nde olay çıkardığı bildirildi.

Fileleftheros ve Haravgi’de yer alan haberlere göre, dün sabah meydana gelen olayda, sanıkların yakını Kıbrıslı Türkler verilen hüküm sonrasında bağırıp, çağırdı, küfretti, polislere saldırdı ve mahkemeye bomba atma tehdidinde bulundu.

Habere göre, mahkemede olay çıkaran ve tehdit savuran sanık yakınları hakkında “endişe yaratmak, toplu saldırı ve mahkemeyi havaya uçurma tehdidi” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Haberde “sanık” sıfatıyla anılan iki Kıbrıslı Türkün isimlerine yer verilmedi.