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Kıbrıslı Türk Şarkıcı Hazaver'in Yeni Şarkısı Çıktı

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Hazaver’in yeni şarkısı Alo Kimse Yok mu? Yavuz Burç Plakçılık etiketiyle yayına girdi.
Kıbrıslı Türk Şarkıcı Hazaver'in Yeni Şarkısı Çıktı

Hazaver’in yeni şarkısı Alo Kimse Yok mu? Yavuz Burç Plakçılık etiketiyle yayına girdi. Söz ve müzik yanında aranje, mix ve mastering işlemlerinin de Hazaver’e ait olduğu şarkının Lyric klibi sanatçının YouTube kanalından yayınlandı.

Şarkıları Dünyada Hızla Yayılıyor

Apple Music verilerinde şarkılarının birçok ülkede dinlendiği görülen Hazaver’in en çok dinlendiği ülkeler arasında Türkiye, Almanya, Amerika, İngiltere ve Belçika var.

Kıbrıs’ta Klip Çekti

2020 yılı bitmeden yayınlanması beklenen yeni albümünün çıkış parçasına klip çeken Hazaver sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Doğup büyüdüğüm mahallede klip çektik. Lefkoşa’nın Suriçi olarak bilinen sokaklarında gezerken çocukluğumu hatırladım. Zor günler geçirdik. Müzik sevgim beni hep ayakta tuttu. 2020 bize güzellikler getirmedi. Ama ben 2020 yılına güzellikler bırakabilmek için stüdyoda gece gündüz çalışıyorum. Yeni şarkım Alo Kimse Yok mu? Yayınlandı. Sırada bir şarkı ve ardından da bir albüm var. Çok güzel insanlarla çalışıyorum. Yanımda olan herkese ne kadar teşekkür etsem az.”

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