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Kıbrıslı Türk Sporcuların çağrılmadığı İslami dayanışma oyunları hatalar zinciriyle geçti…

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Kıbrıslı Türk Sporcuların çağrılmadığı İslami dayanışma oyunları hatalar zinciriyle geçti…
Kıbrıslı Türk Sporcuların çağrılmadığı İslami dayanışma oyunları hatalar zinciriyle geçti…

Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm sonuçları dünya sıralaması ve rekor geçerliliği teknik aksaklıklar yüzünden iptal edildi. Organizasyon yetkililerinin, atletizm federasyonunun uyarılarını dikkate almadığı öğrenildi.

İslami Dayanışma Oyunları’nda atletizmde de skandal yaşandı. Pist yarışlarının 3 gün sonuçlarının dünya sıralaması ve rekor geçerliliği, oyunlar için inşa edilen yeni atletizm pistinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle, IAAF delegeleri tarafından iptal edildi. Minder, direk, kronometre, kablo gibi standart ekipmanların uluslararası yarışma standartlarına uymadığı belirlenirken, tartan pist; beton yerine kum üzerine inşa edilince çöktü. 110 engellide yarışan sporcumuz Mikdat Sevler’in takılıp düştüğü engel yüzünden altından beton yerine kum çıkan tartan pist, yapıştırıcı ile tamir edildi. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun oyunlar öncesi malzeme tedariki ve pist inşaatı konusunda organizasyon yetkililerine uyarılarda bulunduğu ancak bunların dikkate alınmadığı öğrenildi.

 

ORGANİZE KOMEDİ

  • Konya BŞ Belediyesi Stadı’nın zemini, açılış töreninde bozuldu. Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir’e alındı.
  • Bazı uluslararası federasyonlar organizasyonu tanımadığı için hakemler, maç ve yarışmaları kokartsız yönetti.
  • Bisiklette madalya töreninin anonsları, yeni velodromun ses sistemindeki sorun nedeniyle el megafonuyla gerçekleştirildi.
  •  Güreş izlemek isteyen seyirciler, salona sokulmadı. Tesis müdürünün kimseye sormadan kendi başına böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.
  •  Ulaşım aracı yetersizliği nedeniyle sporcular otellerine dönemedi.
  •  Erkek voleybolcuların maçında ‘Filenin Sultanları’ marşı çalındı.
  •  Halterde sporcumuz altın aldı, İstiklal Marşı çalınamadı, seyirciler okudu!
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KATAR SKANDALI: GIRTLAK KESME HAREKETİNİN ARDINDAN TRİBÜN PROVOKASYONU

Voleyboldaki terbiyesizliğe ceza çıkmadı. Katarlılar, İnstagram’dan ‘story’ atarak olayı geçiştirdi. Hentbolda da Katarlı sporcular, seyircileri tahrik ederek şampiyonluk kutlamasını yaptı

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Katarlıların yol açtığı skandallara yenisi eklendi. Erkek voleybolunda oynadığımız maçın 3. setinin sonunda libero Saad Sulaman, sporcularımızın olduğu yöne ‘kafa kesme’ hareketi yapmıştı. Katar ile yaşanan siyasi yakınlık nedeniyle organizasyon komitesinin Katarlı hentbolcuya ceza veremediği ileri sürüldü. Katar cephesi, İnstagram’dan “Spor bizi bölmez, birleştirir” başlığıyla ‘story’ atarak olayı geçiştirdi ama dün yeni skandal patladı. Spor Bakanı Kasapoğlu’nun da tribünde izlediği erkek hentbol finalinin sonunda Katarlı sporcular, galibiyet ve şampiyonluk kutlaması yaparken tribünleri el kol hareketleri ile provoke etti; sporcularımıza hakaret etti.

 

HENTBOLDA KAOS

Hentbolda maç programlarındaki değişiklikler, takım ve hakemleri mağdur etti. Kadın hentbolcularımızın Bangladeş ile oynadığı karşılaşmanın hakemleri, Konya’yı gezerken maçı kaçırdı. Türk hakemler müsabakayı yönetti. Kamerun Kadın Hentbol Takımı ilk maçına çıkamadı, 10-0 hükmen yenik sayıldı; turnuvaya devam etti. Erkek Hentbol Milli Takımı’nın kalecisinin forması otelde unutuldu; antrenman tişörtüyle maça çıktı.

 

FIVB’YE ŞİKAYET

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada sorumluluğun organizasyon komitesinde olduğunu ama Sulaman’ı FIVB’ye şikayet ettiklerini söyledi.

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