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Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki genç şartlı serbest bırakıldı

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Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki genç şartlı serbest bırakıldı
Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki gencin, dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldığı belirtildi.

Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki gencin, dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, 37 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksiciye geçen yıl Kasım ayında yapılan saldırıyla ilgili tutuklanan 22 yaşındaki iki gencin dün şartlı olarak serbest bırakıldığını yazdı.

Habere göre, olaya karışan iki gencin davası 2 Mart’ta görülmeye başlanacak.

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