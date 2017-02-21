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"Kıbrıslı Türk tarafın tepkisini haklı çıkarmıyor"

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"Kıbrıslı Türk tarafın tepkisini haklı çıkarmıyor"
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Atina Haber Ajansı'na verdiği mülakatta Temsilciler Meclisi'nin Enosis'in okullarda anılmasıyla ilgili kararı "talihsiz popülist bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Kıbrıs Türk tarafının büyük tepkisine neden olan kararla ilgili Anastasiadis, "Parlamento bağlamında, Kıbrıslı Rumlar tarafından saygı duyulan bir konuyla ilgili talihsiz ve gereksiz popülist bir yaklaşımdı" diyerek Kıbrıslı Türk tarafının gösterdiği tepkisini haklı çıkarmadığını söyledi. 

Anastasiadis, "O kadar küçük bir öneme sahip ki bu kadar gürültüyü ve diyalogun kesilmesini haklı çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

Meclis'in söz konusu kararının ardından geçtiğimiz hafta yapılan ve bu konunun ele alındığı liderler görüşmesi krizle sonlanmış ve müzakereler sekteye uğramıştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün yaptığı açıklamada Anastasiadis'in Enosis kararına, dünya kamuoyu duyacak şekilde karşı olduğunu açıklamasını ve bunu bertaraf edecek adım atmasını talep etmiş, "Anastasiadis'in vurduğu kapıyı yeniden açarak müzakerelerin devam etmesi kendi elindedir" ifadelerini kullanmıştı. 

Anastasiadis, hafta sonu Limasol'da yaptığı açıklamada Enosis kararını yanlış bulduğunu açıklamıştı.

Anastasiadis, Ulusal Konsey'in amacın enosis olmadığını bir kez daha ortaya koyan bir açıklama yaptığını, bunun da Kıbrıslı Türk tarafının masaya dönmesi için yeterli olacağını söylerken, gösterilen tepkinin Türkiye'de Nisan'daki referandum dolayısıyla zaman kazanma taktiği olabileceğini iddia etti.

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