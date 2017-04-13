"Kıbrıslı Türk var mı? Yok mu?" konusuna da değindi...

Denktaş, Türkiye’den gelen ve vatandaşlık hakkı elde etmiş Türklere karşı Ada’da insanlık dışı yaklaşımlar olduğunu belirterek, “Biz buna dur demek için, hakkı olanlara vatandaşlık vermeye başladık!” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelen ve vatandaşlık hakkı elde etmiş Türklere karşı Ada’da insanlık dışı yaklaşımlar olduğunu belirterek, “Biz buna dur demek için, hakkı olanlara vatandaşlık vermeye başladık!” dedi.

Milliyet Gazetesi’nden Sefa Karahasan’a konuşan Denktaş, KKTC’de vatandaşlık hakkı elde edenlere ‘Sen benden değilsin’ demenin büyük bir “ayıp” ve insanlık dışı bir yaklaşım olduğunu da belirtti.

Ülkemizde son dönemde yaşanan “vatandaşlık tartışmaları”yla ilgili olarak Türkiye’de yayımlanan Milliyet Gazetesi’ne konuşan Denktaş, “Vatandaşımız olan insanları ötekileştiriyoruz. Bu insanlar yıllardır burada yaşıyor. Bu ötekileştirme, beni rahatsız ediyor” dedi. Vatandaşlık konusunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmelerde de gündeme geldiğine işaret eden Denktaş, “Akıncı, müzakere masasında Rumlara 221 bin Türk vatandaş sayısı verdi. Bunun üzerine çıkamazsınız diye itiraz yapılmaya başlandı” dedi.

Kimsenin Kuzey Kıbrıs’ın içişlerine karışamayacağına dikkati çeken Denktaş, “Kimse kusura bakmasın, ama burada hayat durmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlık hakkının nasıl elde edileceği bellidir. Burada da yasal olarak vatandaşlık hak edenlere vatandaşlıkları verilecektir” ifadesini kullandı.

Vatandaşlık verilmesine Akıncı’nın herhangi bir tepki gösterme hakkının olmadığını da kaydeden Denktaş, “Rum tarafı ‘221 bin sayısını aldım, bunu artırmam’ diyorsa, ben Rumların dediğine göre hareket edemem. Burası KKTC. Yasaları, kuralları vardır” dedi.

KKTC’de yasal olarak 5 yıl kalanların, vatandaşlık başvuru hakkı elde ettiğini hatırlatan Denktaş, uzun yıllardır, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi dönemlerinde bu hakkın insanların elinden alındığını, insanlık ayıbının ötesinde yaklaşımlarda bulunulduğunu savundu. Denktaş, “Müracatlarını engelledik, vatandaşlığını vermedik. Öğretmen sendikaları, hakkı olan insanların çocuklarını okullarına almak istemedi. Yaşadık bunları” dedi.

KIBRISLI TÜRK VAR MI? YOK MU?

“Biz insanlık ayıbını ortadan kaldıracağız diyerek yola çıktık” diyen Denktaş, “Polis ve sağlık raporları temiz çıkma şartıyla, 11 yılı dolduranlara vatandaşlık vermeye başladık. Şu ana kadar 7 bin civarında vatandaş yapıldı. Birlikte yaşamakta olduğumuz insanlara hakkını vermeliyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin “Vatandaş yapılsınlar” yönünde bir baskısı da olmadığını savunan Denktaş, “Bunu ortaya çıkaranlar; Kıbrıs Türkü’nü Türkiye’den uzaklaştırmak isteyenler... Bunlar maksatlı iddialardır ifadesini kullandı. Denktaş, ülkedeki “Kıbrıslı var mı, yok mu?’ tartışmalarıyla ilgili olarak da, “Ben Kıbrıslı Türk’üm. Kıbrıslı Türk olarak yaşamaya devam edeceğim” yanıtını verdi.