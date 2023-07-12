Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti

Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar DAÜ-SEN ev sahipliğinde bir araya gelerek Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.
11 Temmuz Salı günü Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Kıbrıs’ın Kuzeyinde örgütlü sendikalar KTAMS, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yönetimini ziyaret etti. Sendikalar kalabalık bir heyet ile dernek yönetim kuruluna taziyelerini iletirken, derneğe bağış takdiminde bulundular.
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