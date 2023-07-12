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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti

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Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar DAÜ-SEN ev sahipliğinde bir araya gelerek Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti

Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar DAÜ-SEN ev sahipliğinde bir araya gelerek Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.

11 Temmuz Salı günü Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye Kıbrıs’ın Kuzeyinde örgütlü sendikalar KTAMS, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve yönetimini ziyaret etti. Sendikalar kalabalık bir heyet ile dernek yönetim kuruluna taziyelerini iletirken, derneğe bağış takdiminde bulundular.

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