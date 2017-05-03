Kıbrıslı Türk ve Rum Gazeteci örgütlerinin başkanlarından ortak “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK) “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu ve ESK Başkanı Giorgios Frangos, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajında basının, Kıbrıs’ta çözümsüzlük ve ayrılığın değil, çözümün ve birleşmenin haberini yazması dileğinde bulundu.

Özuslu ve Frangos, basın özgürlüğünün Kıbrıs’ta federal bir çözümle maksimum düzeye ulaşacağına dikkati çekerek, toplum liderlerine “cesaretle çalışın” mesajı verdi.

“ADANIN BİRLEŞMESİ, BASINA MAKSİMUM ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAYACAK”

Kıbrıs Türk basınına Türkçe, Kıbrıs Rum basınına da Rumca olarak ve eş zamanlı dağıtılan açıklamada Özuslu ile Frangos, “Karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözümle Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi, tüm ada sathında basına maksimum özgürlüğü sağlayacaktır” dedi.

Özuslu ve Frangos, basın özgürlüğünün bir ütopya değil, “etik olarak doğru olan ve iyi yönetilen demokratik bir devlette her gazeteci için ideal bir amaç ve ilkesel bir değer” olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin basın özgürlüğü ve medyadaki çoğulculuğu güçlü bir şekilde desteklemeleri için, diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla kıyaslandığında daha fazla sebepleri olduğuna işaret eden iki başkan, basın özgürlüğünün özgür bir ülkede ve dış talimatlardan uzak var olabileceğine vurgu yaptı.

“AYIRAN KONULARI YAZMAKTAN YORULDUK”

Toplum liderlerine “Kıbrıs’ın, federal bir devlet altında yeniden birleştirmesi doğrultusunda cesurca çalışmaları” çağrısı yapan KTGB Başkanı Özuslu ile ESK Başkanı Frangos şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gazeteciler olarak iki toplumu ayıran herhangi bir konuda yazmaktan yorulduk. Farklılıkları ve zıtlıkları, muhalif çıkışları ve reddetmeleri ele almaktan yorulduk. Yakınlaşmalar, anlaşmalar ve iki toplumu yakınlaştıracak gelişmelerin haberlerini yazmak istiyoruz. Karşılıklı olarak kabul edilmiş bir çözümün uygulanması süreciyle ilgili haberleri yazmak istiyoruz. Karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözümle Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi, tüm ada sathında basına maksimum özgürlüğü sağlayacaktır. Bu, bizim ortak hedefimiz, arzumuz ve isteğimizdir.”