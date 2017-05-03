 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.298
  • Altın 142,643
  • Dolar 3,5370
  • Euro 3,8588
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

Kıbrıslı Türk ve Rum Gazeteci örgütlerinin başkanlarından ortak “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı

» »
Kıbrıslı Türk ve Rum Gazeteci örgütlerinin başkanlarından ortak “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Kıbrıs Gazeteciler Sendikası (ESK) “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu ve ESK Başkanı Giorgios Frangos, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” mesajında basının, Kıbrıs’ta çözümsüzlük ve ayrılığın değil, çözümün ve birleşmenin haberini yazması dileğinde bulundu.

Özuslu ve Frangos, basın özgürlüğünün Kıbrıs’ta federal bir çözümle maksimum düzeye ulaşacağına dikkati çekerek, toplum liderlerine “cesaretle çalışın” mesajı verdi.

“ADANIN BİRLEŞMESİ, BASINA MAKSİMUM ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAYACAK”

Kıbrıs Türk basınına Türkçe, Kıbrıs Rum basınına da Rumca olarak ve eş zamanlı dağıtılan açıklamada Özuslu ile Frangos, “Karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözümle Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi, tüm ada sathında basına maksimum özgürlüğü sağlayacaktır” dedi.

Özuslu ve Frangos, basın özgürlüğünün bir ütopya değil, “etik olarak doğru olan ve iyi yönetilen demokratik bir devlette her gazeteci için ideal bir amaç ve ilkesel bir değer” olduğuna dikkati çekti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin basın özgürlüğü ve medyadaki çoğulculuğu güçlü bir şekilde desteklemeleri için, diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla kıyaslandığında daha fazla sebepleri olduğuna işaret eden iki başkan, basın özgürlüğünün özgür bir ülkede ve dış talimatlardan uzak var olabileceğine vurgu yaptı.

“AYIRAN KONULARI YAZMAKTAN YORULDUK”

Toplum liderlerine “Kıbrıs’ın, federal bir devlet altında yeniden birleştirmesi doğrultusunda cesurca çalışmaları” çağrısı yapan KTGB Başkanı Özuslu ile ESK Başkanı Frangos şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gazeteciler olarak iki toplumu ayıran herhangi bir konuda yazmaktan yorulduk. Farklılıkları ve zıtlıkları,  muhalif çıkışları ve reddetmeleri ele almaktan yorulduk. Yakınlaşmalar, anlaşmalar ve iki toplumu yakınlaştıracak gelişmelerin haberlerini yazmak istiyoruz. Karşılıklı olarak kabul edilmiş bir çözümün uygulanması süreciyle ilgili haberleri yazmak istiyoruz. Karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözümle Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi, tüm ada sathında basına maksimum özgürlüğü sağlayacaktır. Bu, bizim ortak hedefimiz, arzumuz ve isteğimizdir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC genelinde 120 günde 143 yangın çıktı!03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:36
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:05
  • Kuzey Kıbrıs'ta toplu taşımacılık durdu!02 Mayıs 2017 Salı 22:32
  • Meclis, 4 Mayıs'ta trafik gündemiyle olağanüstü toplanıyor02 Mayıs 2017 Salı 21:10
  • KKTC Bakanlar Kurulundan geri adım!02 Mayıs 2017 Salı 18:26
  • El-Sen Başkanı Öksüzoğlu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nı eleştirdi02 Mayıs 2017 Salı 17:27
  • Demirhan’da araç yangını02 Mayıs 2017 Salı 16:31
  • Kamyonculardan Kar-İş'e destek02 Mayıs 2017 Salı 13:47
  • Erhürman'dan hükümete: #gelecekhırsızları02 Mayıs 2017 Salı 12:57
  • Mecliste "çıkarma plajının 30 yıllığına kiralanması" tartışması...02 Mayıs 2017 Salı 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti