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Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Toplantısı Rum Basınında

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Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Toplantısı Rum Basınında
Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Toplantısı Rum Basınında

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin dün, Slovakya Büyükelçiliği himayesinde Ledra Palace’ta yaptıkları toplantı ve ortak açıklama, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Karpaz’a Üs İstemiyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcilerinin, Karpaz yarımadasının ve askeri üs olarak değil, yalnızca çevresel ve kültürel amaçlarla kullanılması gerektiği yönündeki ortak açıklamasını öne çıkardı.

Haber, Haravgi gazetesinde de “Karpaz Yarımadası Askeri Üs Olarak Kullanılmamalı” başlığıyla yansıtıldı.

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