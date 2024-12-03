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Kıbrıslı Türk’e mal iadesi ve 2 Milyon Euro tazminat

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Avukat Murat Metin Hakkı, Dizdarköy ve Pera Chorio’daki taşınmaz mallarla ilgili olarak 2019’dan beri Güney Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde d
Kıbrıslı Türk’e mal iadesi ve 2 Milyon Euro tazminat

Rum Bakanlar Kurulu, Kıbrıslı Türk’e mal iadesi yapılmasını ve 2 milyon 123 bin 950 euro tazminat ödemesini onayladı.

Avukat Murat Metin Hakkı, Dizdarköy ve Pera Chorio’daki taşınmaz mallarla ilgili olarak 2019’dan beri Güney Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde devam eden davanın sonuçlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Avukat Hakkı, davaya ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaptı.

18 taşınmaz malda tamamen veya hisseli olarak hak sahibi olan davacının 1960 öncesi ailesiyle önce Türkiye sonra İngiltere’ye göç ettiği ve babasının 1998’de vefatıyla Türkiye’deki aile işlerinin başına geçtiğini belirten Hakkı, 1954’te vefat eden babaanne adına kayıtlı olan malların 2010’da başlayan tereke işlemlerinin 2014’te sonuçlandırılmasıyla tek torun olan davacının adına kaydettirildiğini söyledi.

“7 civarındaki taşınmaz malda onlarca göçmen evi inşa edildi. Bunların bazılarının içinden yol geçti veya bir takım bölümler civardaki okullara avlu olarak kullanım maksatlı tahsis edildi.” diyen Hakkı, müvekkilinin 2014’ten başlayarak birçok kez Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı’ndan ödeme ve iade talep ettiğini ancak cevap alamadığı için 2019’da dava açmak zorunda kaldığını anlattı.

 

– “Davacı, 74 öncesi adadan göç etti ve Kuzey’de eskiden Rum mülkiyetindeki taşınmazlardan istifade etmedi”

Hakkı, müvekkilinin Rum mahkemesine mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla mal iadesi ve tazminat talebiyle başvurduğunu ifade etti.

Hakkı, başvuru ardından başlatılan dava sürecine ilişkin şunları kaydetti:

“Müvekkilimin ailesi ve bağlantıları uzun süre yetkili makamlarca araştırıldı. Kuzey’de 1974 öncesi Rumlara ait herhangi bir mülkten istifade etmediği teyit edildi. Mahkemede duruşma takviminin belli olmasıyla uzlaşı görüşmeleri hızlandı. Rum Hükümeti geçtiğimiz aylarda dostane çözüm önerdi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta onayladığı uzlaşıya göre, halen göçmen tasarrufunda olan ve kamu maksatlı kullanılan 7 taşınmaz mal için toplam 2.123.950 euro istimlak tazminatının nakit olarak ödenecek. Toplam 91,292 metrekare büyüklüğünde olan kalan tüm mallar da vasilik yasası kapsamından çıkartılarak boş şekilde tamamen müvekkilinin serbest tasarrufuna sunulacak.”

Hakkı, Güney’deki Türk mallarıyla ilgili dava açan kişilerin 1974 öncesinde adadan göç etmiş ve Kuzey’de eskiden Rum mülkiyetindeki taşınmazlardan hiç istifade etmemiş biri olması halinde birçok kez tazminat aldığını veya malının serbest bırakıldığını da kaydetti.

 

– “Halen Kuzey’de yaşayan, 1974 sonrası ada dışına çıkan kişilerin durumu daha karmaşık”

Halen Kuzey’de yaşayan veya 1974 sonrası ada dışına çıkan ve/veya mallarına 1974 sonrasında hükümetçe el konan kişilerin durumunun daha karmaşık olduğunu belirten Hakkı, bu durumun yakın zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine gelecek üç davada ele alınacağını söyledi.

Avukat Hakkı, bu davaların ikisinin kendisinin takip ettiği Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı mülkleriyle ilgili olduğunu ifade etti.

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