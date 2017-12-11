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KIBRISLI TÜRKLER ADANIN ORTAĞIDIR

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KIBRISLI TÜRKLER ADANIN ORTAĞIDIR
Erdoğan, Yunanistan'ın ToVima gazetesine verdiği mülakatta, Yunanistan-Türkiye ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, Batı Trakya Türk azınlığı, Lozan ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

KIBRISLI TÜRKLER AZINLIK OLMAYACAK
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ı bir "Elen Adası" olarak görmeye devam ettiklerini belirterek "Açıkça söylemek isterim ki Rumların bu hayalleri asla gerçekleşmeyecektir. Kıbrıslı Türkler, ortak sahibi oldukları Ada’da asla Kıbrıslı Rumların arzu ettiği şekilde bir 'azınlık' konumuna indirgenmeyecektir." dedi.


TİCARET HACMİ 10 MİLYAR OLMALI
Yunanistan ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı ProkopisPavlopoulos ve Başbakanı AleksisÇipras ile ekonomik ilişkiler konusunda da görüşmeler yaptığını anımsatan Erdoğan, ikili ticaret hacminin ülkelerin potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu ve bunu 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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