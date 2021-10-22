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Kıbrıslı Türkler Akaryakıt İçin Güney Kıbrıs’a Geçti İddiası

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TÜRK LİRASI’NIN DEĞER KAYBI RUM BASININDA
Kıbrıslı Türkler Akaryakıt İçin Güney Kıbrıs’a Geçti İddiası

KKTC’de yaşanan akaryakıt krizi ve Türk Lirası’nın değer kaybı, Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, KKTC’de akaryakıt dağıtımı yapan “AlPet” ve “K-Pet” şirketlerinin akaryakıt dağıtımını durduracaklarına dair önceki gün yaptıkları açıklamanın ardından Kıbrıslı Türklerin akaryakıt alabilmek için Güney Kıbrıs’taki benzin istasyonlarına yöneldiklerini iddia etti.

Gazete, yaşanan akaryakıt eksikliğine ilişkin KKTC basınında yer alan haberlere de geniş şekilde yer verdi.

Gazete haberinin devamında, KKTC ekonomisini etkileyen bir diğer olayın ise Türkiye Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı alması olduğunu yazdı.

Bu kararın dövizin TL karşısında değer kazanmasına yol açtığını vurgulayan gazete, bu gelişmenin KKTC ekonomisine etkisi olmasının beklendiğini vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Politis: “Lira’nın Düşüşü İşgal Bölgelerini Vuruyor – Paranın Değerinde Yeni Düşüş”

Haravgi: “Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Rum Tarafındaki Benzinliklere Yöneldiler”

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