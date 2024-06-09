  • BIST 10138.97
  • Altın 2383.212
  • Dolar 32.2956
  • Euro 34.8409
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Kıbrıslı Türkler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 5 bin 266 oy kullandı

» »
Avrupa Parlamentosu seçimleri için saat 07.00’de açılan sandıklarda oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla kapandı.
Kıbrıslı Türkler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 5 bin 266 oy kullandı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için saat 07.00’de açılan sandıklarda oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla bitti.

5 BİN 266 KIBRISLI TÜRK OY KULLANDI

17.00'a kadar Kıbrıslı Türk olarak kayıtlı seçmenlerin %5,1'ine tekabül eden, toplam 5 bin 266 kişi oy kullandı.

15.00 İTİBARIYLA 4 BİN 110 KIBRISLI TÜRK OY KULLANDI

2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde aynı saate kıyasla %32 olan katılımın bu seçimlerde %44,6’ya çıktığı kaydediliyor.

Kıbrıslı Türklerin bu seçimlere katılımı ile ilgili olarak, şu ana kadar özel seçmen listesinde toplam 103.281 kayıtlı seçmenden 4 bin 110 kişinin özel seçim merkezlerine gelip oy hakkını kullandığı ifade ediliyor.

GENEL KATILIM

15.00’e kadar kayıtlı seçmenlerin %38,6’sına tekabül eden toplam 269 bin 727 kişi oy kullandı.

2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde aynı saate kıyasla katılım 9,6 puan arttı...

Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 6 kontenjan ile parlementer seçmek için yapılan seçimlerde ada geneli kurulan sandıklarda 6 bin 788 Kıbrıslı Türk’ün oy kullandığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcafer: Simon Aykut’un tutuklanması iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacak09 Haziran 2024 Pazar 12:27
  • Simon Aykut'a 5 gün göz altı, iş dünyası tedirgin!09 Haziran 2024 Pazar 11:43
  • 2 sürücü tutuklandı, 32 araç trafikten men edildi09 Haziran 2024 Pazar 11:00
  • Girne'de trafik kazası09 Haziran 2024 Pazar 10:58
  • Demirhan'da kavga!09 Haziran 2024 Pazar 10:54
  • Müstahdem tarafından hırsızlık09 Haziran 2024 Pazar 10:53
  • Sahte belgeyi tedavüle sürmek09 Haziran 2024 Pazar 10:52
  • Harmancı: AB vatandaşı olarak barış ve adalet için oyumuzu kullanıyoruz09 Haziran 2024 Pazar 10:47
  • Açık unutulan fön makinesi yangın çıkardı08 Haziran 2024 Cumartesi 15:12
  • Bağlıköy'de yangın... Tüp patlaması sonucu iki kişi yaralandı08 Haziran 2024 Cumartesi 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti