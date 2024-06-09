Kıbrıslı Türkler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 5 bin 266 oy kullandı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için saat 07.00’de açılan sandıklarda oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla bitti.

5 BİN 266 KIBRISLI TÜRK OY KULLANDI

17.00'a kadar Kıbrıslı Türk olarak kayıtlı seçmenlerin %5,1'ine tekabül eden, toplam 5 bin 266 kişi oy kullandı.

15.00 İTİBARIYLA 4 BİN 110 KIBRISLI TÜRK OY KULLANDI

2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde aynı saate kıyasla %32 olan katılımın bu seçimlerde %44,6’ya çıktığı kaydediliyor.

Kıbrıslı Türklerin bu seçimlere katılımı ile ilgili olarak, şu ana kadar özel seçmen listesinde toplam 103.281 kayıtlı seçmenden 4 bin 110 kişinin özel seçim merkezlerine gelip oy hakkını kullandığı ifade ediliyor.

GENEL KATILIM

15.00’e kadar kayıtlı seçmenlerin %38,6’sına tekabül eden toplam 269 bin 727 kişi oy kullandı.

2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde aynı saate kıyasla katılım 9,6 puan arttı...

Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 6 kontenjan ile parlementer seçmek için yapılan seçimlerde ada geneli kurulan sandıklarda 6 bin 788 Kıbrıslı Türk’ün oy kullandığı öğrenildi.