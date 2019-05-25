Kıbrıslı Türkler Avrupa Perlementosu seçimlerinde nerede oy kullanacak?

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Seçim Merkezi Dairesi’den yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlanan özel seçmen listesinde yer alan ve adanın kuzeyinde ikamet eden Kıbrıslı Türkler güneyde geçiş kapılarının yakınında kurulacak 50 özel seçim merkezinde oylarını kullanabilecekler.
26 Mayıs’ta kuzeyde ikamet eden Kıbrıslıtürk seçmenlerin oy kullanabilecekleri özel seçim merkezlerinin yerleri aşağıdaki görsellerden veya ekteki link içerisinde yer alan google haritası üzerindeki adreslerden bulunabilir.
LEFKOŞA:
Ay Demet-Kermiya barikatı:
Ay Demet’teki Çok Amaçlı Merkez’de 8 seçim merkezi
Makedonitissa’daki İşitme Engelliler Okulu’nda 4 seçim merkezi
Ledra Palas barikatı
Ledra Palas yakınındaki Kentsel Planlama ve Konut Dairesi binasında 6 seçim merkezi
Uzun Yol – Lokmacı barikatı
Faneromeni Ortaokulu’nda 8 seçim merkezi
LEFKE:
Limnidi- Yeşilırmak barikatı
Aşağı Pirgo Ortaokulu’nda 2 seçim merkezi
Lefke- Aplıç kapısı barikatı
Flasu’da Köy Meclisi binasında 2 seçim merkezi
OMORFO:
Astromerit-Zodya barikatı
Astromerit İlkokulu’nda 7 seçim merkezi
LARNAKA
Pile- Pergama barikatı yakınında
Livadya Bölge Lisesi’nde 4 seçim merkezi
MAĞUSA
Derinya barikatı
Derinya’nın İkinci İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
Derinya Devlet Anaokulu’nda 3 seçim merkezi
2,5 Mil – Strovilya barikatı
Aheritu İlkokulu’nda 3 seçim merkezi
Oy kullanacak olanlar Akel'in paylaştığı haritalardan oy verecekleri sandıklara ulaşabilir.
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