Araştırmanın yönteminin rastgele örneklem yöntemi olduğu belirtilirken, hata payının %4, güven seviyesinin ise %95 olduğu açıklandı.

Projenin araştırma ekibi ise şöyle:

Charis Psaltis (Psikoloji Bölümü, Kıbrıs Üniversitesi)

Eran Halperin (Psikoloji Bölümü, İbrani Üniversitesi)

Neophytos Loizides (Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Kent Üniversitesi)

Djordje Stefanovic (Sosyal Bilimler Okulu, Adelaide Üniversitesi)

Oded Leshem (Harry. S Truman Barış Gelişimi Araştırma Enstitüsü, İbrani Üniversitesi, Kudüs)

Hüseyin Çakal (Psikoloji Bölümü, Keele Üniversitesi)