Kıbrıslı Türkler çözüm olacağını düşünmüyor ancak tercih edilen model Federasyon!

ARALIK 2018

KKTC Maliye Bakanlığının isteği ile, bir yanda AB ve Aday Ülkelerde her dört yılda bir yapılan EQLS isimli, yani Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırmalarının kendi ölçeğimizde, kendi maddi koşullarımız ve olanaklarımız çerçevesinde ve ileriki yıllarda yapılacak tam kapsamlı araştırmalara baz oluşturacak şekilde tasarlanması diğer yanda ise vatandaş nüfusun Varlık Profilinin/Refah Düzeyinin oluşturulması için iki ayrı araştırma istenmiştir.

Taslak soru kağıtlarının hazırlanmasını müteakip yapılan test çalışmalarında, örnek nüfus olarak ayni kitlenin kullanılması, Varlık Profiline ek olarak gelir düzeylerinin saptanmasının ve bazı kültürel/siyasi kimlik verilerinin toplanmasının da her iki araştırmayı daha anlamı kılacağı saptanmıştır.

Araştırmalar 500 haneyi kapsayacak şekilde tasarlanmış, her haneden haneyle ilgili soruları hane halkı adına cevaplayabilecek kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak tamamlanmıştır.

Araştırma örneklemi olarak çok tabakalı ve aşamalı küme örneklemesi kullanılmıştır. Buna göre ilçeler daha sonra nüfus ağırlıklarına göre bölgeler ve sandıklar listelenerek hedef kümler ve daha sonrada haneler saptanmıştır.

Hedeflenen 500 haneden 476 hane ile anket gerçekleştirilmiş, (%95.2) %4.8 cevapsızlık oranı olmuştur. Veri analizleri eksik kalan 24 cevapsız hanenin ilçelere dağılımına göre ağırlıklandırma yöntemi ile ilgili bölgelere eklenmiştir

Araştırma saha çalışması Aralık 2018 ayında 4 haftalık bir süre içinde tamamlanmıştır.

Analizler SPSS 20.0 programı ve Excel kullanılarak yapılmıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birleşmiş Milletler Kıbrıs’ta bir çözümü genel hatlarıyla iki bölgeli, iki toplumlu Federal bir Kıbrıs olarak tanımlamaktadırlar. Sizce Kıbrıs’ta böylesi bir çözümü gerçekleştirmek ne oranda mümkündür?



Kesinlikle mümkün değildir []1

Mümkün değildir []2

Mümkün olup olmadığını bilmiyorum []3

Mümkündür []4

Kesinlikle mümkündür []5

Cevap yok []6



Aşağıdaki ifadeler arasında ilk tercih ettiğiniz çözüm modelini lütfen belirtir misiniz?

TEK SEÇENEK İŞARATLENECEK

Kıbrıs Cumhuriyeti altında birleşme olmalı []1

İki eyaletten oluşan Federal Kıbrıs olmalı []2

Çözüm modeli hakkında bir düşüncem yoktur []3

İki kurucu devletten oluşan Federal Kıbrıs olmalı []4

Çözüm tanınmış bağımsız KKTC olmalı []5

Cevap yok……. []6

