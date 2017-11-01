Kıbrıslı Türkler, Güney’deki seçimde nasıl oy kullanabilir? İşte seçim kılavuzu!

Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak ve 4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıslı Türkler de oy kullanma hakkına sahip. İşte oy hakkını kullanmak isteyen Kıbrıslı Türkler için seçim kılavuzu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altındaki bölgede en az 6 aydır ikamet eden ve 28 Ocak 2018 tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş olan Kıbrıslı Türkler, Güney’deki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.

Yurtdışında ikamet eden, çalışan ya da öğrenim gören Kıbrıslı Türkler de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verebilir mi?

Yurtdışında ikamet eden, çalışan ya da öğrenim gören Kıbrıslı Türklerden seçmen kartına sahip olanlar yurtdışındaki seçim merkezlerinde seçme haklarını kullanabilmek için özel seçmen listesine kayıtlarını yaptırmaları gerekmekte.

Bunun için başvurularını 18 Aralık 2017 tarihine kadar yapmalıdırlar.

Seçmen Listesine Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?

Eğer yukarıdaki kriterlere sahipseniz, seçmen listesine kaydolmanız için yapmanız gereken işlemler şunlardır:

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurup, bölgeniz muhtarına ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belgeyle birlikte giderek, dilekçenizdeki Muhtarın Tasdiknamesi bölümünü tasdik ettiriniz.

Türkçe dilekçe için link

Ardından muhtarda tasdik ettirdiğiniz bu dilekçe ve ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belge ve bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız ile birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

Eğer soyadınız evlilik nedeniyle değiştiyse, başvurunuzu yaparken, evlenme belgesini yanınızda bulundurmanız ve bir fotokopisini vermeniz gerekecektir.

Başvurunuz sırasında dilekçenizi verirken başvurunuzla ilgili bazı sorulara cevap vermeniz istenecektir.

Aşağıdaki linkten Kaymakamlıkların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kaymakamlık iletişim bilgileri için link

Seçmen kartınızı bölgeniz muhtarından alabilirsiniz.

Ev adresiniz değiştiyse ne yapmalısınız?

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurup, bölgeniz muhtarına ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belgeyle birlikte giderek ev adresinizin değiştirilmesi için dilekçenizdeki Muhtarın Tasdiknamesi bölümünü tasdik ettiriniz.

Türkçe dilekçe için link

Ardından muhtarda tasdik ettirdiğiniz bu dilekçe ve ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belge ve bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız, seçmen kartınızla birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

Yıpranma veya kayıp nedeniyle yeni seçmen kartı çıkartmak için ne yapmalısınız?

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurunuz.

Türkçe dilekçe için link

Ardından bu dilekçe, bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız ve seçmen kartınızla birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerek.

Sayfalarının dolmuş olması nedeniyle yeni seçmen kartı çıkartmak için ne yapmalısınız?

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurunuz. Türkçe dilekçe için link Ardından bu dilekçe, bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız ve seçmen kartınızla birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

Soyadınızın değişmesi nedeniyle yeni seçmen kartı çıkartmak için ne yapmalısınız?

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurunuz.

Türkçe dilekçe için link

Ardından bu dilekçe, bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız, seçmen kartınız ve evlenme belgesiyle birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

Bilgi ve yardım için:

(00357) 22589514-22762804