 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 112.046
  • Altın 156,914
  • Dolar 3,8159
  • Euro 4,4423
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

Kıbrıslı Türkler, Güney’deki seçimde nasıl oy kullanabilir? İşte seçim kılavuzu!

»
Kıbrıslı Türkler, Güney’deki seçimde nasıl oy kullanabilir? İşte seçim kılavuzu!
Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak ve 4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıslı Türkler de oy kullanma hakkına sahip. İşte oy hakkını kullanmak isteyen Kıbrıslı Türkler için seçim kılavuzu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altındaki bölgede en az 6 aydır ikamet eden ve 28 Ocak 2018 tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş olan Kıbrıslı Türkler, Güney’deki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.

Yurtdışında ikamet eden, çalışan ya da öğrenim gören Kıbrıslı Türkler de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verebilir mi?

 Yurtdışında ikamet eden, çalışan ya da öğrenim gören Kıbrıslı Türklerden seçmen kartına sahip olanlar yurtdışındaki seçim merkezlerinde seçme haklarını kullanabilmek için özel seçmen listesine kayıtlarını yaptırmaları gerekmekte.

 Bunun için başvurularını 18 Aralık 2017 tarihine kadar yapmalıdırlar.

Seçmen Listesine Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?

Eğer yukarıdaki kriterlere sahipseniz, seçmen listesine kaydolmanız için yapmanız gereken işlemler şunlardır:

 Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurup, bölgeniz muhtarına ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belgeyle birlikte giderek, dilekçenizdeki Muhtarın Tasdiknamesi bölümünü tasdik ettiriniz.

Türkçe dilekçe için link

Ardından muhtarda tasdik ettirdiğiniz bu dilekçe ve ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belge ve bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız ile birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

Eğer soyadınız evlilik nedeniyle değiştiyse, başvurunuzu yaparken, evlenme belgesini yanınızda bulundurmanız ve bir fotokopisini vermeniz gerekecektir.

Başvurunuz sırasında dilekçenizi verirken başvurunuzla ilgili bazı sorulara cevap vermeniz istenecektir.

 Aşağıdaki linkten Kaymakamlıkların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kaymakamlık iletişim bilgileri için link

Seçmen kartınızı bölgeniz muhtarından alabilirsiniz.

Ev adresiniz değiştiyse ne yapmalısınız?

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurup, bölgeniz muhtarına ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belgeyle birlikte giderek ev adresinizin değiştirilmesi için dilekçenizdeki Muhtarın Tasdiknamesi bölümünü tasdik ettiriniz.

Türkçe dilekçe için link

Ardından muhtarda tasdik ettirdiğiniz bu dilekçe ve ikamet yerinizi kanıtlayan (örneğin kira sözleşmesi, elektrik/su faturası vb.) belge ve bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız, seçmen kartınızla birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

Yıpranma veya kayıp nedeniyle yeni seçmen kartı çıkartmak için ne yapmalısınız?

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurunuz.

Türkçe dilekçe için link

Ardından bu dilekçe, bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız ve seçmen kartınızla birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerek.

Sayfalarının dolmuş olması nedeniyle yeni seçmen kartı çıkartmak için ne yapmalısınız?

 Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurunuz. Türkçe dilekçe için link Ardından bu dilekçe, bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız ve seçmen kartınızla birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

Soyadınızın değişmesi nedeniyle yeni seçmen kartı çıkartmak için ne yapmalısınız?

Aşağıdaki linkten indireceğiniz Türkçe dilekçeyi doldurunuz.

 Türkçe dilekçe için link

 Ardından bu dilekçe, bir vesikalık fotoğraf, kimlik kartınız, seçmen kartınız ve evlenme belgesiyle birlikte ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu Kaymakamlık’a 18 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmanız gerekir.

 Bilgi ve yardım için:

(00357) 22589514-22762804

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: Eide'nin yarattığı izlenimlerin gerçek olmadığını söylemekten çekinmiyorum31 Ekim 2017 Salı 10:19
  • 33 mültecinin Pile’den Güney’e geçtiği iddia edildi30 Ekim 2017 Pazartesi 11:25
  • Anastasiadis başarmaya çalıştığı çözümü anlattı30 Ekim 2017 Pazartesi 11:19
  • Kıbrıs Rum Medyası: "Türkler doğalgaz buldu"30 Ekim 2017 Pazartesi 11:02
  • Hrisostomos’tan seçilecek başkana mesaj29 Ekim 2017 Pazar 12:45
  • Kıbrıslı Rum siyasiler Katalonya’nın bağımsızlık ilanını yorumladı29 Ekim 2017 Pazar 12:43
  • Karpaz’da doğal gaz tespit edildi iddiası29 Ekim 2017 Pazar 12:37
  • AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun koruması ölü bulundu28 Ekim 2017 Cumartesi 12:11
  • DİSİ, cinsiyetçi yorumlar yapan Salaforis’i işten attı28 Ekim 2017 Cumartesi 12:05
  • Kıbrıs'ın kuzeyinden güneyine taklit mal geçirildiği iddiası28 Ekim 2017 Cumartesi 12:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti