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Kıbrıslı Türkler İçin 5 Milyon Euroluk Burs Programı

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2023-2025 Akademik Yılları için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Burs Programı
Kıbrıslı Türkler İçin 5 Milyon Euroluk Burs Programı

Avrupa Komisyonu ve Goethe Enstitüsü Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme katkı sağlamayı amaçlayan AB Burs Programının uygulanmasına yönelik 5 milyon Euro bütçeli anlaşmayı bugün imzaladı.


Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Goethe Enstitüsü ile imzalanan anlaşma, Komisyon'un, farklı yaş ve geçmişe sahip Kıbrıslı Türkleri, hayat değiştiren bir deneyim aracılığıyla AB'ye yakınlaştırma ve diğer AB vatandaşlarıyla temas kurmalarını kolaylaştırma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.


Açıklamaya göre, AB Burs Programı, adada kapsamlı çözüme yönelik desteğe katkıda bulunmak amacıyla Kıbrıslı Türklere burs imkanı sağlamanın ötesinde kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri açısından daha fazla fırsat sunmaya çalışacak.


2007 yılında başlatılan ve AB'nin önde gelen programlarından biri olan AB Burs Programı, yaklaşık 2000 Kıbrıslı Türk öğrenci, mezun ve profesyonele kendi seçtikleri 24'ten fazla AB ülkesinde eğitim görme ve deneyim kazanma fırsatı sağladı.


AB bu çerçevede, araştırma, eğitim, staj, dil kursları ve doktora sonrası çalışmalar da dahil olmak üzere, lisans, lisansüstü ve kısa vadeli programlara 33 milyon Euro'nun üzerinde destek sağladı.


AB Burs Programını 2014 yılından bu yana yürüten British Council, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından programın yönetimini devredecek.


British Council, iki yıl sürecek geçiş döneminde 2021/23 akademik yılları için devam eden çağrılarla ilgili faaliyetleri tamamlamak üzere çalışmalarına devam edecek. Öte yandan, Goethe Enstitüsü 2023/24 akademik yılı için Ekim 2022'de açılacak olan teklif çağrısı ile programın uygulanmasını devralacak. 

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