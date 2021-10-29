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Kıbrıslı Türkler İçin ‘Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na Başvurular Uzatıldı

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Kıbrıslı Türkler için ‘Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na başvurular uzatıldı
Kıbrıslı Türkler İçin ‘Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na Başvurular Uzatıldı

Kıbrıslı Türkler için ‘Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na başvurular uzatıldı

Güney Kıbrıs Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığının Avrupa Dijital Aşı Sertifikası (EUDCC) verilmesiyle ilgili hizmetinin 31 Aralık tarihine kadar yürürlükte olacağını bildiren Rum haber kaynakları, aşılanmış ve seyahat amaçlı olarak sertifikayı almak isteyen Kıbrıslı Türklerin 31 Aralık tarihine kadar https://edvc.moh.gov.cy/ adresinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

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