Kıbrıslı Türkler ile Rumlardan Skuriotissa maden ocağının kapanması için ortak hareket

Kıbrıslı Türkler ile Rumların, Skuriotissa maden ocağının kapanması için “güç birliği” yaptıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, bir grup Kıbrıslı Türk’ün Solea bölgesindeki örgütlerin yaptığı son toplantıya katılarak, maden ocağının Lefke bölgesinde yaşayan kişilerin sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Haberde, maden ocağı şirketinin Lefke ve Kseru bölgesi yetkilileriyle, atıkları bölgeye taşımak amacıyla temaslara başladığı ve bu durumun ne Kıbrıslı Türkler, ne de Rumlar tarafından kabul edildiğinin ifade edildiği kaydedildi.