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Kıbrıslı Türkler ile Rumların alışverişleri mercek altında

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Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan, Rumların da KKTC’den yaptığı alışverişlerin “bir iyi, bir de kötü yönü olduğu” iddia edildi.
Kıbrıslı Türkler ile Rumların alışverişleri mercek altında

Politis gazetesi, Kıbrıslı Türklerin güneyden, Rumların da kuzeyden yaptıkları alışverişleri mercek altına alarak, Rumların kuzeyden daha çok akaryakıt, sigara ve tütün ürünleri, ilaç, tanınmış markaların taklit ürünleri ve sebze-meyve satın aldıklarını yazdı.

Gazete, karşılıklı alışverişlerin, “işgal rejimini” ve “de facto bölünmeyi” sağlamlaştırması açısından olumsuz olduğunu; ancak alışverişlerin, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki güvenin sağlanması ve insani ilişkilere yaptığı katkı açısından olumlu olduğunu iddia etti.

Özellikle tütün ürünlerinin, kuzeyde “yarı fiyata gelmesi” nedeniyle Rumlar tarafından çoklukla satın alındığını yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin de güneyden, “ambargo nedeniyle kuzeyde bulamadıkları”, tanınmış kıyafet ve ayakkabı mağazalarının orijinal ürünlerini satın aldıklarını kaydetti. Haberde, bazı ürünlerin fiyat karşılaştırması da yapılırken, haberin yarın da devamının olacağı belirtildi.

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