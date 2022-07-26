“Kıbrıslı Türkler Yurttaş mı? Soydaş mı? Yoksa yersiz - yurtsuz bir toplum mu?” Konulu Panel Gerçekleşti

Girne Düşünce Derneği’nin organizesinde ve Niyazi Kızılyürek’in konuşmacı olarak katıldığı, “Kıbrıslı Türkler Yurttaş mı? Soydaş mı? Yoksa yersiz - yurtsuz bir toplum mu?” konulu panel dün akşam Dome Hotel de gerçekleşti.

Katılımın yüksek olduğu panel, Dernek Başkanı Ziya Tüzel’in açılış konuşması sonrasında oturum Hüseyin Tüccar tarafından yönetildi. Panel öncesinde Kısa süre önce kaybettiğimiz Dome Hotel eski Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman da saygı ile anıldı.

Niyazi Kızılyürek’in tarihsel süreçten alıntılar yaparak Kıbrıslı Türklerin soydaşlık yolunda devam eden durumunu ve Kıbrıslı rumların ise soydaşlıktan yurttaş olma konusunda geldikleri süreçten bahsetti.

Niyazi Kızılyürek’in konuşması sonrasında katılımcıların hem soru hemde yorum yaparak katkı

koydukları panel Niyazı Kızılyürek’in soru ve yorumlara yönelik yorumları ile son buldu.