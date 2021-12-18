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Kıbrıslı Türklerden 300’ü aşkın başvuru

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Türk-Sen ile Rum “SEK” sendikası arasında varılan işbirliği kararı sonrasında Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuru yapan Kıbrıslı Türklerin sayısının dün 300’ü aştığı iddia edildi.
Kıbrıslı Türklerden 300’ü aşkın başvuru

Türk-Sen ile Rum “SEK” sendikası arasında varılan işbirliği kararı sonrasında Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuru yapan Kıbrıslı Türklerin sayısının dün 300’ü aştığı iddia edildi.

Alithia gazetesi: “İşgal Bölgelerinden İşsiz Başvurusu 300 ve Üzeri” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin sayısının, 16-17 Aralık tarihleri çerçevesinde 300’ü aştığını iddia etti.

Gazete, ilk 207 başvurunun hali hazırda SEK sendikasına ulaştığını, Türk Sen’in ise dün elinde yüzden fazla başvuru bulunduğunu belirtirken başvuru yapanların hepsinin “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik veya pasaportuna sahip olmak ve 50 yaşını aşmamış olmak şartlarına haiz olduklarını” yazdı.

SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas, “Kıbrıslı Türklerin artan ilgisinin hangi açıdan bakılırsa bakılsın olumlu olduğunu” ifade ederek “Türkiye’nin bölücü politikası göz önüne alındığında konunun siyasi açıdan sahip olduğu öneme” de vurgu yaptı.

Gazete haberinde, başvuru yapan Kıbrıslı Türklere ilişkin Kıbrıs Türk bazından çıkan haberlere de kısaca değindi.

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