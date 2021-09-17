Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili açıklama

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere bu hizmetin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sunulacağını bildirmektedir. Lütfen, sertifikayı çıkarmak için, https://edvc.moh.gov.cy/ sayfasını ziyaret ediniz.
Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının (EUDCC) alınmasına ilişkin daha fazla bilgi için, ilgili sürecin tarif edildiği 17 Ağustos 2021 tarihli açıklamaya bakınız.
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