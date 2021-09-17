Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili açıklama

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere bu hizmetin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sunulacağını bildirmektedir.

Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EUDCC) almak isteyen Kıbrıslı Türklere bu hizmetin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sunulacağını bildirmektedir. Lütfen, sertifikayı çıkarmak için, https://edvc.moh.gov.cy/ sayfasını ziyaret ediniz.