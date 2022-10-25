Kıbrıslı Türklere ücretsiz Yunanca dersi verilecek

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğine sahip Kıbrıslı Türkler ve Türkçe konuşan vatandaşlar için ücretsiz Yunanca derslerinin verileceğini yazdı.
Gazete, derslerin Limasol’daki Ayios Andonios Lisesi’ndeki “Ayios Andonios Devlet Eğitim Enstitüsü” ile Ayios Spiridonas’ta bulunan “Ayios Spiridonas Devlet Eğitim Enstitüsü”nde verileceğini belirtti.
Haberde, derslerin 45 dakika süreceği ve her akademik yıl için 120 seans olarak belirlendiği kaydedildi.
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