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Kıbrıslı Türklere Yönelik Yasaklılar Listesi… CHP Listeyi Sordu, Yanıt Yok

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Kıbrıslı Türklere Yönelik Yasaklılar Listesi… CHP Listeyi Sordu, Yanıt Yok
Kıbrıslı Türklere Yönelik Yasaklılar Listesi… CHP Listeyi Sordu, Yanıt Yok

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında  KKTC'nin eski Cumhurbaşkanlığı Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı – Yazar Dr. Ahmet Cavit An'ın Türkiye'ye girişine izin verilmemesinin ardından Kıbrıslı Türklere uygulanan ‘yasaklı liste' genişliyor.

‘YASAKLI KIBRISLILAR LİSTESİ' GENİŞLİYOR!

Ali Bizden ve Ahmet Cavit An’ın ardından son bir yıl içerisinde eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan'ın Türkiye'ye girişine izin verilmezken, önceki gün de KKTC Devlet Televizyonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) eski müdürlerinden Aysu Basri Akter de tatil için geldiği Antalya'ya alınmadı. Antalya Havalimanı'nda 2 çocuğuyla birlikte 19 saat bekletilen Akter, sonra sınır dışı edilerek ülkesine geri gönderildi. Aralarında siyasetçi, gazeteci ve yazarların da bulunduğu Kıbrıslı Türklere yönelik Türkiye'ye giriş yasağı Meclis gündemine taşınırken, iktidar yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmamasına muhalefet tepki gösterdi.

ÇAKIRÖZER SORDU, CUMHURBAŞKANLIĞI YANIT VERMEDİ

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer  Kıbrıs Türkü  bazı isimlerin Türkiye'ye girişine izin verilmemesini Temmuz 2021'de Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakırözer'in sorularına ise bir yıldır yanıt verilmedi. Bu tutuma tepki gösteren Çakırözer, gazeteci Aysu Basri Akter ve ailesine yönelik sınır dışı kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

“Saray iktidarının tutarsızlıklarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yeri geldiğinde KKTC'nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını, hukukunu koruyacağız diyenler Kıbrıs Türklerinin Türkiye'ye girişine dahi izin vermiyor. Seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor. Neden, hangi gerekçeyle izin vermediğini ise kimse bilmiyor. Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'na, hem Dışişleri Bakanına sordum. Cumhurbaşkanlığı bir yıldır sorularımızı yanıtlamadı. Dışişleri Bakanlığı ise ‘egemenlik yetkimiz' diyerek geçiştirdi. Türkiye'ye alınmayan KKTC vatandaşı isimlere her gün yenileri ekleniyor. Ama ülkeyi yönetenler çıkıp tek kelime söylemiyor, söyleyemiyor! Şu soruların yanıtlarını bilmek hem KKTC, hem de ülkemiz kamuoyunun hakkı: Böyle bir yasaklı listesi var mı? Hangi gerekçe ile oluşturuldu? Bu listede kaç kişi var? Bu listeyi kim, hangi amaçla hazırladı? Gazetecilerin, siyasetçilerin, aydınların görüşünü beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama düşüncesi nedeniyle bu insanların Türkiye'ye alınmaması asla kabul edilemez. Saray yönetimi KKTC vatandaşlarına yönelik bu anti demokratik uygulamayı derhal kaldırmalıdır.”

BİR YIL ÖNCE SORDU

Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “ Aralarında geçmişte Bakanlık yapmış siyasetçi ve gazetecilerin bulunduğu bir grup isme Türkiye'ye giriş yasağı getirildiği, ‘ülkeye alınmayacak şahıslar' listesi hazırlandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, Türkiye’ye girişi yasaklı kişiler kimlerdir? Bu liste kamuoyuna veya kişilerin şahsına açıklanacak mıdır? Açıklanmamasının gerekçesi nedir? Türkiye'ye girişine izin verilmeyen KKTC'li kaç kişi vardır? Türkiye'ye giriş yasağı getirilen isimlere gerekçe olarak bildirilen ‘G82' kodu nedir? Son 1 yıl içerisinde Türkiye'ye ‘G82' kodu kapsamında kaç kişi alınmamıştır? Bu kişiler kimlerdir, ülkeleri nedir?” sorularına yanıt istedi. Çakırözer'in soruları bir yıldır cevaplanmadı.

TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde Kıbrıslı isimlere uygulanan giriş yasağını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da soran Çakırözer'e “Ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararlar her devletin kendi egemenlik yetkisindedir” yanıtı verildi.

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