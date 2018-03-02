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‘KIBRISLI TÜRKLERİ AŞAĞILADI’

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‘KIBRISLI TÜRKLERİ AŞAĞILADI’
Akdağ'ın açıklamasına tepki gösteren Elcil: "Tüm olumsuzlukların sorumlusu TC"

Elcil, KTÖS adına yayımladığı yazılı açıklamada, KKTC’de yürütülen faaliyetlerin TC’li makamlar tarafından idare edildiği gibi, AKP’ye yakın sermaye çevrelerinin de verilen imtiyazlarla tüm sektörleri ele geçirdiğini iddia etti. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, “KKTC’ye yönelik izlenen asimilasyon ve entegrasyon süreçlerinde oluşturulan siyasi rejimin, ekonomik bağımlılık yaratılarak tamamen kontrole alındığını” öne sürdü. 

TC’nin Kıbrıs’tan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın 3,5 milyar TL verdiğini söyleyerek Kıbrıslı Türkleri aşağıladığını savunan Elcil, Akdağ’ın sunduğu tablonun doğru olmadığını da iddia etti.  n“KKTC’yi ekonomik olarak Türkiye’ye bağlayan sömürge anlayışı yüzünden Türkiye’den yapılan yıllık ithalatın 1,5 milyar dolar (5,7 milyar TL) olduğunu” kaydeden Elcil, yüksek enflasyon nedeniyle Türk Lirası kullanmaktan dolayı son yedi yıllık kaybın yüzde 80’lere ulaştığını belirtti.  

Elcil, “tüm olumsuzlukların sorumlusu TC olmasına rağmen Kıbrıslı Türkleri iş bilmez ve sadaka isteyen dilenci yerine koyan çarpıtılmış açıklamalarını Akdağ’a iade ettiklerini” kaydetti.

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