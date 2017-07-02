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“Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına uyumuna devam”

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“Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına uyumuna devam”
Türklerin AB müktesebatına uyumu çalışmalarının, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerden bağımsız olarak sürmesinin istendiği ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve İngiltere’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler olsun ya da olmasın Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına uyumu çalışmalarının sürmesini arzuladığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın bu duruma tepki göstererek, bu sürecin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle kesinlikle birlikte yürütülmesi gerektiğini savunduğunu kaydeden gazete, edindiği bilgilere göre, Londra’nın, yaz ayında Kıbrıs sorununun çözüleceğini varsayarak, yılın başında AB nezdinde müdahalede bulunarak, Kıbrıslı Türklerin uyum sürecini hızlandırmasını talep ettiğini öne sürdü.

Eide’nin de benzer tezleri ileri sürdüğünü kaydeden gazete, Komisyon’un da aynı yönde seyrederek, Kıbrıs sorununun çözümü sürecinden bağımsız olarak, Kıbrıslı Türklerin sürece uyumunun kesintisiz olarak sürmesinin teminat altına alınması için Avrupa Parlamentosu nezdinde müdahalede bulunduğunu iddia etti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki çevrelerin de “şans eseri” bu yönde değişiklik önerisi sunduğunu ifade eden gazete, bunun, Dışişleri Komitesi’nin 20 Haziran’da Türkiye ile ilgili benimsediği raporda geçirildiğini aktardı.

Gazete değişiklik önerisinde Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına hazırlığıyla ilgili iki toplumlu ad hoc komitenin çalışmasının kesintisiz sürmesinin desteklendiğini kaydetti.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı Rum Milletvekillerinin ve Rum Dışişleri Bakanlığının, bu ifadenin, Türkiye ile ilgili rapordan silinmesini arzu ettikleri aktaran gazete, ilgili raporun son şeklini önümüzdeki hafta alacağı bilgisini verdi.

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