Kıbrıslı Türklerin AP adaylığına 2 itiraz

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde toplamda 72 aday yarışacak. 72 adayın 69’u seçime bir parti veya hareket altında katılacak. 13 parti ya da hareketin katılacağı seçimde, 3 tane de bağımsız aday yarışacak. Yarışacak olan 72 aday arasında 9 da Kıbrıslı Türk aday bulunuyor.

26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine adaylık başvurusu bugün sona ererken, 2 aday Kıbrıslı Türklerin seçimlere katılımından dolayı şikayet başvurusu yaptı.

Adaylık başvurularının sona ermesinin hemen ardından bağımsız aday Haris Aristidou ve Milliyetçi Kurtuluş Hareketi adayı Panayiotis Kleovoulos, Kıbrıslı Türklerin seçimlere aday olarak katılımına itiraz başvurusu yaptı.