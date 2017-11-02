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“Kıbrıslı Türklerin federasyona desteği cesaret verici”

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“Kıbrıslı Türklerin federasyona desteği cesaret verici”
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, KKTC meclisinde federasyon çözümünün model olmaktan çıkarılmasına ilişkin sunulan karar önerisi aleyhinde yapılan eylemin cesaret verici olduğunu söyledi.

Politis ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün yaptığı açıklamada, bazı Kıbrıslı Türklerin, federasyonun çözüm modeli olmaktan çıkarılması talebiyle KKTC meclisine yapılan başvuruyu meclis binası önünde protesto etmelerinin “cesaret verici bir mesaj olduğunu” söylediğini yazdılar.

Habere göre Kiprianu, Kıbrıs Rum tarafının da, çözüm yönünde protestolarda bulunan Kıbrıslı Türkleri örnek alması gerektiğini vurguladı.

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