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Kıbrıslı Türklerin “GESİ” hakları konusunda açıklama

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Rum Sağlık Sigortası Kurumu (OAY) yetkilisi, Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’ta geçerli olan “GESİ” olarak bilinen Genel Sağlık Sistemi yasası temelindeki hakları konusunda açıklama yaptı.
Kıbrıslı Türklerin “GESİ” hakları konusunda açıklama

Politis gazetesine göre, Rum Sağlık Sigortası Kurumu (OAY) Müdür Vekili Andreas Papakonstantinu, gazetenin(Politis gazetesinin); Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Güney Kıbrıs’ta çalışan, GESİ’ye katkıda bulunan ancak KKTC’de kaldıkları için sistem için hak sahibi olmayan Kıbrıslı Türkler konusuna çözüm getirmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik çağrısını yorumlamasını talep etmesi üzerine açıklamada bulundu. 

Papakonstantinu, bu konunun, özel bir tüzükle düzenlendiğini, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından kontrol edilen bölgelerde daimi ikameti olmasa bile, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin ve  bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, yeni sağlık sisteminin sunduğu hizmetlerden yararlanabileceğini belirtti. 
Papakonstantinu, emekli maaşı alan ancak KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türklerin, GESİ için hak sahibi olmadığını ifade etti. 

Papakonstantinu, bu konudaki yasanın, sistemin hak sahiplerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelerde veya, Kıbrıs’taki Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya  Birleşik Krallık egemen üsler bölgesinde ikamet eden kişiler olduğundan söz ettiğini de anımsattı.

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