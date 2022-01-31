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Kıbrıslı Türklerin Güneyde İstihdamları Artarak Devam Ediyor

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TÜRK-SEN ile SEK Federasyonlarının yaptığı çalışmalar sonucunda Güneyde çalışmak isteyen Kıbrıslı Türklerin istihdamları devam ediyor.
Kıbrıslı Türklerin Güneyde İstihdamları Artarak Devam Ediyor

TÜRK-SEN’e Müracaat eden Kıbrıslı Türkler, başta Turizm sektöründe olmak üzere Aralık ayında 60 kişinin işe başladığı 40 kişinin ise önümüzdeki günlerde işe başlayacağı bildirildi. 

Ocak ayı içinde,  70 kişi, 3 Şubat'ta 150 kişi, 9 Şubat'ta ise 30 kişinin mülakata çağrıldığı aktarıldı. 

Öte yandan bugüne kadar yalnızca Turizm, Restorant ve İnşaat sektörüne müracaatların aldığı ancak bugünden sonra MARKET, KURU TEMİZLEYİCİ, TERZİ ve ŞÖFÖR olarak çalışmak isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahip olan ve 50 yaş altı  Kıbrıslı Türklerin de müracaat edebilecekleri kaydedildi.

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